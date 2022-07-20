Названы самые дешевые кроссоверы, которые обожают украинцы: цены стартуют от 400 тыс. грн

Несмотря на вызванный войной низкий спрос на новые автомобили, украинские дилерские центры фактически опустошили свои запасы. В частности, почти не осталось в продаже бюджетных внедорожников. Из-за бешеной популярности среди отечественных автомобилистов, их разобрали в первую очередь.





Эксперты украинского портала для автомобилистов Auto.ria создали подборку самых популярных в Украине новых внедорожников, которые можно приобрести вполне приемлемой ценой. Стоимость моделей представленных в этом рейтинге начинается с 390 тыс. грн и не превышает 700 тыс. грн.

Первой в топе бюджетных кроссоверов стала модель китайского производства JAC JS2. Компактная машина с типично итальянским дизайном уже давно полюбилась украинским автомобилистам. Приобрести ее у официального дилера можно за 391 тыс. грн.

Вторую строчку занял еще один автомобиль от китайского производителя – внедорожник FAW X80. Он создан концерном Besturn на базе автомобиля Mazda 6 первого поколения. Стоит такой автомобиль в среднем 449,9 тыс. грн.

Третьим стал кроссовер того же бренда FAW X40. Его можно приобрести даже с установленным газобаллонным оборудованием. Актуальная цена этой модели – 469,9 тыс. грн.

Остальные автомобили в рейтинге бюджетных кроссоверов разместились следующим образом:

MG ZS – по цене 485,4 тыс. грн;

JAC JS3 – стоимостью 513 тыс. грн;

JAC S4 – за 559 тыс. грн;

Haval Jolion – за 570 тыс. грн;

Renault Duster – за 622 тыс. грн;

Nissan Juke – 626,5 тыс. грн;

Opel Mokka – 667 тыс. грн;

MG HS – 676,6 тыс. грн;

Citroen C3 Aircross – 689 тыс. грн.

Стоит отметить, что с начала текущего года украинцы приобрели всего 17,8 тыс. рублей. новых легковушек. Этот показатель ничтожно мал по сравнению с данными за тот же период 2022 года. Положительную динамику продемонстрировал только сегмент электрокаров. Объемы продаж машин на электродвигателях в этом году выросли на 118%, то есть более чем вдвое. Очевидно, такая тенденция является следствием проблемы с горючим, что уже несколько месяцев подряд донимает украинских автомобилистов.