Названы самые дешевые кроссоверы, которые обожают украинцы: цены стартуют от 400 тыс. грн
За последние несколько месяцев автодилеры Украины успели распродать почти все запасы бюджетных автомобилей.
Несмотря на вызванный войной низкий спрос на новые автомобили, украинские дилерские центры фактически опустошили свои запасы. В частности, почти не осталось в продаже бюджетных внедорожников. Из-за бешеной популярности среди отечественных автомобилистов, их разобрали в первую очередь.
Эксперты украинского портала для автомобилистов Auto.ria создали подборку самых популярных в Украине новых внедорожников, которые можно приобрести вполне приемлемой ценой. Стоимость моделей представленных в этом рейтинге начинается с 390 тыс. грн и не превышает 700 тыс. грн.
Первой в топе бюджетных кроссоверов стала модель китайского производства JAC JS2. Компактная машина с типично итальянским дизайном уже давно полюбилась украинским автомобилистам. Приобрести ее у официального дилера можно за 391 тыс. грн.
Вторую строчку занял еще один автомобиль от китайского производителя – внедорожник FAW X80. Он создан концерном Besturn на базе автомобиля Mazda 6 первого поколения. Стоит такой автомобиль в среднем 449,9 тыс. грн.
Третьим стал кроссовер того же бренда FAW X40. Его можно приобрести даже с установленным газобаллонным оборудованием. Актуальная цена этой модели – 469,9 тыс. грн.
Остальные автомобили в рейтинге бюджетных кроссоверов разместились следующим образом:
- MG ZS – по цене 485,4 тыс. грн;
- JAC JS3 – стоимостью 513 тыс. грн;
- JAC S4 – за 559 тыс. грн;
- Haval Jolion – за 570 тыс. грн;
- Renault Duster – за 622 тыс. грн;
- Nissan Juke – 626,5 тыс. грн;
- Opel Mokka – 667 тыс. грн;
- MG HS – 676,6 тыс. грн;
- Citroen C3 Aircross – 689 тыс. грн.
Стоит отметить, что с начала текущего года украинцы приобрели всего 17,8 тыс. рублей. новых легковушек. Этот показатель ничтожно мал по сравнению с данными за тот же период 2022 года. Положительную динамику продемонстрировал только сегмент электрокаров. Объемы продаж машин на электродвигателях в этом году выросли на 118%, то есть более чем вдвое. Очевидно, такая тенденция является следствием проблемы с горючим, что уже несколько месяцев подряд донимает украинских автомобилистов.
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