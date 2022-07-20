Новолуние разрушит все планы: каким знакам зодиака 28 июля стоит быть настороже

Новая луна, которая появится на небосводе 28 июля, для нескольких знаков зодиака станет предвестником беды. В тот же день на них обрушатся финансовые проблемы. Кроме того, представители избранных знаков не на шутку поссорятся с близкими и дорогими сердцу людьми.





Больше всего проблем, по словам астрологов, ждет Львов и Рыб. Они в день Новолуния могут стать жертвами своих финансовых промахов и сполна поплатиться за невнимательность.

Лев

В этот день представители знака «встанут не с той ноги». С самого утра у них все пойдет кувырком. Львы не смогут толком справиться ни с одним запланированным делом. Еще и окружающие будут подливать масла в огонь своими советами и комментариями. На попытку помочь, уроженцы знака будут отвечать агрессией, что может привести к ссорам с близкими и конфликтам на работе.

Астрологи советуют Львам 28 июля быть крайне внимательными и не принимать необдуманные решения. Этот день будет для них очень неудачным в финансовом плане. Поэтому, прежде чем совершить дорогую покупку или инвестировать деньги, стоит серьезно подумать. По возможности лучше вообще избегать трат, в противном случае последствия могут быть непредсказуемыми.

Рыбы

На представителей этого знака новолуние также повлияет не лучшим образом. Весь день Рыбы будут беспокойны. Чтобы вывести их из равновесия, хватит одного неудачно подобранного слова. А учитывая, что Рыбы не умеют идти на компромиссы, конфликты с ними могут быть длительными и далеко не всегда заканчиваются миром.

Уроженцам знака в день Новолуния не рекомендуют проводить важные переговоры. Вероятность успеха будет минимальной, в тоже время Рыбы могут потерять немалую сумму денег. Этот провал будет стоить им карьеры и может загнать в настоящую «долговую яму».