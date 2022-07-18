Топ-15 лучших автомобилей для города по версии украинцев: список возглавили бюджетные модели
Учитывая топливный кризис, в подборке оказался не слишком дешевый электрокар.
Рейтинг любимых компактных автомобилей украинцев в этот раз получился довольно неоднородным. В общем, в нем преобладают бюджетные модели европейских производителей. Встречаются и экземпляры отечественного производства. При этом в список совершенно неожиданно попал достаточно дорогой электрокар. Хотя его присутствие можно частично обосновать топливным кризисом в стране.
Первое место в Топ-15 автомобилей В-класса заняла без сомнения популярнейшая модель украинского вторичного рынка Skoda Fabia. Приобрести такую машину сейчас можно ориентировочно за $5 тыс.
На второй строчке оказался еще один любимец отечественных автомобилистов Daewoo Lanos. Стоимость б/у экземпляра составляет в среднем $2,7 тыс.
Третьим стал недорогой автомобиль отечественного производства ВАЗ 2109/99. Ее цена на сегодняшний день всего $2,2 тыс.
Четвертое и пятое места заняли Chevrolet Aveo стоимостью около $4,3 тыс. и Volkswagen Polo – $6,7 тыс. Обе модели имеют сдержанный дизайн и благодаря своим небольшим размерам отлично подходят для передвижения по городу.
Остальные модели в подборке любимых компактных автомобилей украинцев разместились следующим образом:
- Ford Fiesta – $8,2 тыс.;
- Renault Logan – $3.8 тыс.;
- ВАЗ 2106 – $1,3 тыс.;
- Hyundai Accent – $5 тыс.;
- Dacia Sandero – $4,4 тыс.;
- Renault Clio – $5,2 тыс.;
- ВАЗ 2107 – $2,1 тыс.;
- Renault ZOE – $14 тыс.;
- Toyota Yaris – $8,7 тыс.;
- KIA Rio – $7,7 тыс.
Стоит отметить, что стоимость большинства автомобилей рейтинга превышает 5 тыс. грн, хотя встречаются и более дорогие модели. Но больше всего экспертов удивило присутствие в преимущественно бюджетном топе электрокара Renault ZOE, который стоит $14 тыс. Однако это можно объяснить проблемой с горючим, которая уже несколько месяцев подряд донимает украинцев.
Напомним, что во время периода «нулевого растаможивания» украинцы завезли в страну немало подержанных европейских автомобилей. Среди них около 187 тыс. легковых автомобилей стоимостью до $6 тыс. Так что вторичный рынок Украины сейчас может предложить немалый выбор небольших городских машин по доступной цене
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