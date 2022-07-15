Павел Глоба назвал любимцев судьбы по знаку зодиака в июле

Известный астролог Павел Глоба составил прогноз на июль 2022 года. Эксперт уверен, что самыми везучими в этом месяце будут типичные представители 5 зодиакальных созвездий.





В их жизни события будут складываться самым лучшим образом. Они смогут помочь окружающим в осуществлении и своих, и их целей.

Тельцы, в этом месяце вы можете рассчитывать на увеличение дохода.

Оно будет значительным. У вас будет несколько вариантов дополнительного заработка. К тому же будет расти и основная зарплата.

Возможно, вам предложат новую более привлекательную должность.

Вы действительно заслуживаете карьерного роста и финансовой стабильности. Но вам не стоит поддаваться соблазнам.

Тратьте деньги с умом. В противном случае вы спугнете удачу, а ваше финансовое положение станет плачевным.

Бросаться в другую крайность тоже не нужно: не будьте жадными.

Помогайте тем, кто просит вас о помощи.

Не помешает заняться и инвестированием. Приобретайте только то, что вам нужно.

Отложите деньга на ближайшее будущее. Они вам точно пригодятся.

Не обойдет удача и Скорпионов.

Вам не дает покоя ваше финансовое положение. Долгое время оно остается плачевным.

Возможно, у вас есть задолженности. Вы не можете купить то, о чем мечтали.

В июле ситуация в корне поменяется.

Вам наконец-то начнут поступать интересные деловые предложения.

Не отказывайтесь от возможности сделать свою жизнь лучше.

Вряд ли вам представится вторая возможность подняться на ступень выше.

Избавляйтесь от долгов и начинайте жизнь сначала.