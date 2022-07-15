Павел Глоба назвал любимцев судьбы по знаку зодиака в июле
Известный астролог Павел Глоба составил прогноз на июль 2022 года. Эксперт уверен, что самыми везучими в этом месяце будут типичные представители 5 зодиакальных созвездий.
В их жизни события будут складываться самым лучшим образом. Они смогут помочь окружающим в осуществлении и своих, и их целей.
Тельцы, в этом месяце вы можете рассчитывать на увеличение дохода.
Оно будет значительным. У вас будет несколько вариантов дополнительного заработка. К тому же будет расти и основная зарплата.
Возможно, вам предложат новую более привлекательную должность.
Вы действительно заслуживаете карьерного роста и финансовой стабильности. Но вам не стоит поддаваться соблазнам.
Тратьте деньги с умом. В противном случае вы спугнете удачу, а ваше финансовое положение станет плачевным.
Бросаться в другую крайность тоже не нужно: не будьте жадными.
Помогайте тем, кто просит вас о помощи.
Не помешает заняться и инвестированием. Приобретайте только то, что вам нужно.
Отложите деньга на ближайшее будущее. Они вам точно пригодятся.
Не обойдет удача и Скорпионов.
Вам не дает покоя ваше финансовое положение. Долгое время оно остается плачевным.
Возможно, у вас есть задолженности. Вы не можете купить то, о чем мечтали.
В июле ситуация в корне поменяется.
Вам наконец-то начнут поступать интересные деловые предложения.
Не отказывайтесь от возможности сделать свою жизнь лучше.
Вряд ли вам представится вторая возможность подняться на ступень выше.
Избавляйтесь от долгов и начинайте жизнь сначала.
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