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Падение валюты продолжается: курс на пятницу, 15 июля

14.07.2022
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Евро продолжает свое стремительное падение в Украине. 15 июля европейская валюта снова потеряет в цене. На эту пятницу Национальный банк Украины установил ее курс на уровне 29 гривен и 27 копеек.

Остальные европейские валюты тоже дешевеют. За польский злотый 15 июля будут просить 6 гривен и 7 копеек. За румынский лей – 5 гривен и 92 копейки.

Доллар США остается строго фиксированным. Его курс будет составлять 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 15 июля 2022

Код літерний Кількість одиниць валюти Назва валюти Офіційний курс
AUD 1 Австралійський долар 19,652
AZN 1 Азербайджанський манат 17,2646
BYN 1 Білоруський рубль 10,6335
BGN 1 Болгарський лев 14,9695
KRW 100 Вона 2,2299
HKD 1 Гонконгівський долар 3,7268
DKK 1 Данська крона 3,9336
USD 1 Долар США 29,2549
EUR 1 Євро 29,2754
EGP 1 Єгипетський фунт 1,5498
JPY 10 Єна 2,1064
PLN 1 Злотий 6,0719
INR 10 Індійська рупія 3,6605
CAD 1 Канадський долар 22,2699
HRK 1 Куна 3,8972
MXN 1 Мексиканське песо 1,3983
MDL 1 Молдовський лей 1,5153
ILS 1 Новий ізраїльський шекель 8,3998
NZD 1 Новозеландський долар 17,8075
NOK 1 Норвезька крона 2,8583
ZAR 1 Ренд 1,7056
RUB 10 Російський рубль 4,9548
RON 1 Румунський лей 5,924
IDR 1000 Рупія 1,9499
SGD 1 Сінгапурський долар 20,8205
XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 38,2487
KZT 100 Теньге 6,0971
TRY 1 Турецька ліра 1,6733
HUF 100 Форинт 7,1608
GBP 1 Фунт стерлінгів 34,5851
CZK 1 Чеська крона 1,1993
SEK 1 Шведська крона 2,7616
CHF 1 Швейцарський франк 29,7487
CNY 1 Юань Женьміньбі 4,3316

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14.07.2022
1 хвилина на прочитання
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