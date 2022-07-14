Падение валюты продолжается: курс на пятницу, 15 июля

Евро продолжает свое стремительное падение в Украине. 15 июля европейская валюта снова потеряет в цене. На эту пятницу Национальный банк Украины установил ее курс на уровне 29 гривен и 27 копеек.





Остальные европейские валюты тоже дешевеют. За польский злотый 15 июля будут просить 6 гривен и 7 копеек. За румынский лей – 5 гривен и 92 копейки.

Доллар США остается строго фиксированным. Его курс будет составлять 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 15 июля 2022