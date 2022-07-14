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Падение валюты продолжается: курс на пятницу, 15 июля
Евро продолжает свое стремительное падение в Украине. 15 июля европейская валюта снова потеряет в цене. На эту пятницу Национальный банк Украины установил ее курс на уровне 29 гривен и 27 копеек.
Остальные европейские валюты тоже дешевеют. За польский злотый 15 июля будут просить 6 гривен и 7 копеек. За румынский лей – 5 гривен и 92 копейки.
Доллар США остается строго фиксированным. Его курс будет составлять 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 15 июля 2022
|Код цифровий
|Код літерний
|Кількість одиниць валюти
|Назва валюти
|Офіційний курс
|036
|AUD
|1
|Австралійський долар
|19,652
|944
|AZN
|1
|Азербайджанський манат
|17,2646
|933
|BYN
|1
|Білоруський рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарський лев
|14,9695
|410
|KRW
|100
|Вона
|2,2299
|344
|HKD
|1
|Гонконгівський долар
|3,7268
|208
|DKK
|1
|Данська крона
|3,9336
|840
|USD
|1
|Долар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Євро
|29,2754
|818
|EGP
|1
|Єгипетський фунт
|1,5498
|392
|JPY
|10
|Єна
|2,1064
|985
|PLN
|1
|Злотий
|6,0719
|356
|INR
|10
|Індійська рупія
|3,6605
|124
|CAD
|1
|Канадський долар
|22,2699
|191
|HRK
|1
|Куна
|3,8972
|484
|MXN
|1
|Мексиканське песо
|1,3983
|498
|MDL
|1
|Молдовський лей
|1,5153
|376
|ILS
|1
|Новий ізраїльський шекель
|8,3998
|554
|NZD
|1
|Новозеландський долар
|17,8075
|578
|NOK
|1
|Норвезька крона
|2,8583
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,7056
|643
|RUB
|10
|Російський рубль
|4,9548
|946
|RON
|1
|Румунський лей
|5,924
|360
|IDR
|1000
|Рупія
|1,9499
|702
|SGD
|1
|Сінгапурський долар
|20,8205
|960
|XDR
|1
|СПЗ (спеціальні права запозичення)
|38,2487
|398
|KZT
|100
|Теньге
|6,0971
|949
|TRY
|1
|Турецька ліра
|1,6733
|348
|HUF
|100
|Форинт
|7,1608
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлінгів
|34,5851
|203
|CZK
|1
|Чеська крона
|1,1993
|752
|SEK
|1
|Шведська крона
|2,7616
|756
|CHF
|1
|Швейцарський франк
|29,7487
|156
|CNY
|1
|Юань Женьміньбі
|4,3316
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