В Украине цены на некоторые продукты выросли в 1,5-2 раза: что подорожало больше всего

С начала года цены на большинство продуктов в Украине постоянно росли. Полномасштабная война с россией и экономический кризис повлекли за собой ускорение инфляции вплоть до 20%. Так что стоимость некоторых товаров первой необходимости фактически удвоилась.





По данным Государственной службы статистики Украины, в течение января-июня 2022 подешевели только куриные яйца. Их стоимость снизилась на 35,8%, до 22,72 грн за десяток. Остальные продукты, стоимость которых мониторит Госстат, подорожали порой даже в 1,5-2 раза.

Ценовой рекордсменкой последнего полугодия стала белокочанная капуста. Ее стоимость повысилась почти на 133% и достигла 39, 57 грн/кг. Второй по темпам удорожания стала свекла. Ее ценник вырос на 107% до 32,23 грн/кг. В топ фактически удвоившихся в цене продуктов попала и морковь. Теперь она стоит в среднем 27,69 грн/кг, то есть на 104% больше, чем в начале года.

Существенно подорожали и следующие продукты:

репчатый лук – до 25,70 грн/кг (+84,7%);

рис – до 50,41 грн/кг (+72%);

гречка – до 50,41 грн/кг (+70,6%).

Также в июне в Украине был зафиксирован значительный рост цен на фрукты и ягоды. По сравнению с июнем 2021 г. они поднялись в цене на 22,4%, то есть почти на четверть. Но больше всего шокировала украинцев в этом году стоимость малины. Она по сравнению с предыдущим годом фактически утроилась и достигла 198 грн/кг. Очевидно, что такая тенденция связана с оккупацией части южных регионов Украины, где выращивалась значительная часть теплолюбивых фруктов.

Кроме продовольственных товаров, существенно изменились за последние полгода и цены на топливо. В частности:

автогаз – подорожал до 41,24 грн/л (+116,7%);

дизельное топливо – до 56,58 грн/л (+86,7%);

бензин А-92 – до 50,38 грн/л (+65,2%);

бензин А-95 – до 51,63 грн/л (+64,2%).

Следует отметить, что повышение цен на горючее сыграло не последнюю роль в росте стоимости остальных товаров, в том числе продуктов питания. Ведь сбор урожая, его обработка и даже довоз до точек продажи невозможны без горючего.