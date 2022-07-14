В Украине заговорили о «налоге на смартфоны»: как это повлияет на стоимость техники

В скором времени в Украине могут изменить размер так называемого «налога на смартфоны». Во втором чтении законопроекта №5552-1 «Об авторских и смежных правах» будет рассмотрена новая методика расчета этого налога, благодаря которой он уменьшится чуть ли не вдвое. А это в свою очередь сразу же отразится на цене телевизоров, смартфонов и другой техники.





Что такое «налог на смартфоны»

“Налогом на смартфоны” называют определенную квоту, уже заложенную в стоимость электроприборов. Эту квоту покупатель платит за возможность сделать на приобретенном устройстве копию контента, например фильма, музыки или книги. Полученные в качестве налога средства попадают в организацию коллективного управления или ОКУ, а затем распределяются между владельцами авторских прав.

Почему закон нужно изменить

Метод расчета этого вида налога в Украине несколько устарел и не отвечает современным реалиям. Ведь на сегодняшний день около 30% украинцев на постоянной основе пользуются платными медиасервисами, как например Megogo, YouTube, Netflix и т.д. Контент на этих ресурсах обычно надежно защищен и пользователь не может скопировать и распространить его. Так что с учетом действующего сейчас «налога на смартфоны» такому клиенту приходится платить на контент дважды.

То же касается и телевизоров с функцией записи. Хотя на них и можно записывать и просматривать повторно медиаконтент, распространить его или перенести на другой носитель они не позволяют. Однако актуальная методика расчета налога похоже ориентирована на технологии 90-х, когда с помощью видеомагнитофона пользователи могли бесконечное количество раз копировать приобретенную кассету с фильмом и раздавать друзьям или даже продавать на черном рынке.

Насколько снизится налог

Сейчас, когда Украина получила статус кандидата в ЕС, украинские нардепы решили, что самое время актуализировать старую норму и подогнать ее под требования Евродирективы. Новая методика расчета налога, разработанная «Киевской школой экономики», учитывает ряд важных факторов, в частности:

стоимость техники;

стоимость контента;

объем контента, потребляемый среднестатистическим покупателем;

ВВП в расчете на одного гражданина;

объем теневого рынка и т.д.

Именно благодаря тому, что данная методика учитывает уровень экономики страны, налог на смартфоны в случае принятия Радой соответствующего законопроекта может уменьшиться почти вдвое. Если по старому методу расчета налог на телевизоры с функцией записи составлял 0,44%, то теперь ставка снизится до 0,23%. Так что такой модернизации налога украинцы только выиграют. К тому же, за счет снижения стоимости легальной техники, популярность теневого рынка пойдет на спад, что также является не последним пунктом в списке требований Евросоюза.