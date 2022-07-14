Астрологи назвали денежные приметы четверга, 14 июля

Не все люди довольны своим материальным положением. Всегда найдётся тот, кто обязательно будет стремиться к финансовой стабильности. Но какими бы уверенными ни были шаги человека, если не соблюдать правил обращения с деньгами, то не получится улучшить свой материальный статус.





Существуют определённые ритуалы и приметы, которые следует соблюдать в четверг, чтобы привлечь финансовое благополучие, говорят астрологи. Какие именно из них актуальны на четвер, 14 июля.

Также не следует забывать об обычаях и заговорах, которые работают на приумножение капитала. Народная мудрость позволяет преодолеть неприятности на протяжении всей недели.

А о денежных ритуалах и приметах следует знать каждому человеку. Тогда повезёт преодолеть надолго все финансовые трудности.

Что можно или нельзя делать в четверг?

1. Чтобы долги больше не накапливались, их следует раздавать в первой половине дня в этот же день.

2. Обязательно окупится любое действие, если показывать свою щедрость. В четверг можно давать деньги в долг в том случае, если они пойдут на благое дело.

3. В этот день можно просить в долг крупную сумму. Дать деньги взаймы вам не откажут, потому как вы сможете их вернуть очень быстро.

4. Чтобы привлечь финансовую удачу в свою жизнь, в этот день следует бросать монету в водоём. Это может быть фонтан или небольшая речка. А чтобы привлечь финансовое благополучие, рекомендуется дома провести простой ритуал. В ванну с водой нужно бросить монетку. И в этой приготовленной ванне искупаться.

Какой денежный ритуал подходит для четверга?

Нужно взять крупную купюру, сложить её пополам и выйти с ней из дому. На улице желательно найти укромное место, чтобы немного постоять. В это время купюру следует приложить на несколько секунд к середине лба. Такой ритуал, на первый взгляд, кажется безумным, но он помогает человеку притянуть в свою жизнь новый источник дохода.

Для привлечения богатства можно пробовать все средства, основанные на ритуалах и обрядах. Но не нужно забывать и о денежных приметах. Они всегда работают на материальную сторону и прибыль.