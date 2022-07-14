Бонусы ретроградного Хирона: каким знакам зодиака улыбнется астрологический кентавр

С 18 июля и до 23 декабря в свои права вступает ретроградный Хирон. В астрологии считается, что влияние этого небесного тела на знаки зодиака фундаментально, так как оборот вокруг Солнца оно совершает за 50 лет. Кому из представителей зодиакального круга ждать в этом году бонусы от астрологического кентавра, рассказала астролог Людмила Митрохина.





Эксперт пояснила, что в апреле 2018 года Хирон вошел в знак Овна и пробудет во власти этого созвездия до 2027 года.

«Созвездие Овен, в котором пребывает Хирон, благоприятно влияет на небесное тело, особенно в период ретроградности. С 18 июля начинается время исцеления после травмирующего опыта, продумывания шагов для предстоящих побед, свободы принятия решений и самое важное — избавления от всех проблем», — рассказала эксперт.

При этом уточнила, что последний бонус от Хирона получат только несколько представителей зодиакального круга: Овны, Львы и Девы. Им удастся осознать свои ошибки и открыть новые двери, ведь не зря Хирон обозначают в астрологии в виде ключа.

Овен

Овны, по словам астролога, — это первые представители зодиакального созвездия, которые должны бояться «запихнуть» в бессознательное свои проблемы и надеяться, что все решится само собой.

«Хирон ходит по этому созвездию, а значит Овнам следует проанализировать свои действия и попытаться не идти, как всегда, напролом, а выждать паузу. И только в этом случае они поймут, как нужно действовать, чтобы разом избавиться от всех проблем», — говорит Митрохина.

Она предупреждает, что Хирон не любит спешки, соответственно, каждое действие нужно совершать обдуманно. Если же понадобится помощь — принимать ее, если же кто-то будет пытаться нарушить равновесие — всячески избегать таких людей.

Лев

У этого знака зодиака неплохое начало осени — в этот период Львы обнаружат в себе много скрытых талантов. Но без трудностей не обойдется. И все из-за того, что кто-то искренне верит в свою исключительность.

«В результате Львы не только не разрешат уже существующие трудности, но еще больше закопаются в проблемах. Попробуйте также мыслить нестандартно, выбирайте дело мечты, не думая о финансах, а опираясь на удовольствие», — поясняет Митрохина.

По ее словам, именно любимое хобби выведет Львов на новый финансовый уровень, а параллельно решит и несколько смежных проблем.

«Например, расширится круг общения, и одинокие Львы найдут вторую половинку или настоящего друга, которому можно доверить даже самое сокровенное и в любой момент позвать на помощь», — сказала астролог.

Дева

А вот Девам эксперт рекомендует выстраивать доверительные отношения и не бояться просить помощи у близких. Большую роль в их жизни сможет сыграть элементарная поддержка или полезный совет, который поможет найти «волшебную таблетку» от всех проблем.

«Людям этого созвездия нужно в период ретроградного Хирона мысленно разбить стену, с помощью которой они отгородились от внешнего мира. Выйти из зоны комфорта и, если это необходимо, помириться с родственниками. Только так они смогут сбросить груз проблем и начать жизнь с чистого листа», — сказала Митрохина.