Названа тройка самых популярных “гибридов” в Украине: в лидеры вышли бюджетные модели

Война существенно изменила вкусы украинских автомобилистов. Дефицит бензина и дизеля, а также его значительное удорожание заставили людей обратить внимание на гибридные автомобили. Ведь такие машины позволяют существенно сэкономить на горючем, а при необходимости обойтись и без него.





За последние полгода в Украине зарегистрировано 5,7 тысячи гибридных легковушек. Около 2,3 тысячи из них были новыми, а остальные 3,4 тысячи – пригнанными из Европы автомобилями с пробегом. Подавляющее большинство из числа проданных “гибридов” составили модели производителей Toyota и Ford, которые и раньше пользовались популярностью у украинских автомобилистов.

Самыми популярными среди новых “гибридов” стали:

Toyota RAV-4 Hybrid – зарегистрировано 510 штук; Toyota Highlander Hybrid – 257 штук; Toyota Yaris Cross Hybrid – 199 штук.

В тройку наиболее покупаемых гибридных авто с пробегом вошли:

Toyota Prius – регистрацию прошли 445 штук; Ford Fusion – 326 штук; Ford C-Max – 212 штук.

В первый месяц после начала полномасштабной войны в Украине темпы продажи новых машин резко упали. В марте было продано лишь около 600 легковушек. Но уже в апреле спрос начал расти, а к июню объемы продаж украинских дилеров увеличились чуть ли не в шесть раз – 3100 автомобилей.

Вторичный авторынок Украины такого существенного снижения спроса не почувствовал. В частности, на популярность подержанных автомобилей значительное влияние оказал закон о бесплатной растаможке. Благодаря такому решению правительства в Украину за последние три месяца было завезено около 200 тысяч легковушек. Да и цены на них из-за отсутствия пошлины были вполне приемлемыми для большинства украинцев.

Тем временем топливный кризис не только в Украине, но и во всей Европе дал новый толчок для производителей электрокаров. В частности, китайская компания China Evergrande Group на днях запустила продажу нового электрического внедорожника Hengchi 5. В настоящее время электрокар уже доступен для предзаказа.