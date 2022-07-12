Доллар резко пошел вверх: что ждать от валюты дальше

На днях в Украине снова повысился курс доллара. Только за выходные он подскочил на 50 коп и достиг 37 грн/$. Главной причиной такого явления стало решение Национального банка снять ограничения с импорта. Ведущие украинские эксперты рассказали, как это повлияет на уровень цен в Украине и к какой отметке приблизится курс доллара в ближайшие месяцы.





Постановление №142 о свободном приобретении валюты для оплаты импорта было принято 7 июля. С этого дня понятие критического импорта фактически утратило свой смысл, а заодно вернулись все налоги на ввезенные из-за границы товары, включая пошлину.

По мнению НБУ, такое решение должно было сыграть в пользу отечественных производителей. Ведь в последние несколько месяцев им приходилось соревноваться за свое место под солнцем из-за дешевизны товаров критического импорта, ввезенных без пошлины. Теперь же условия для отечественных и зарубежных производителей сравнялись.

Однако другой стороной освобождения импорта стало значительное увеличение давления на валютный рынок. Спрос на доллары и евро значительно вырос, что дало толчок процессу девальвации гривны. Всего за несколько дней наличный курс установил новый рекорд – 37 грн/$, а некоторые банки уже просят за “бакс” от 37,1 до 37,5 грн/$.

Однако даже с учетом резкого скачка курса, существенного роста цен эксперты не ожидают. Как отметил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, покупная способность украинцев с начала войны значительно снизилась. Именно этот фактор и сыграет главную роль в процессе сдерживания роста цен и не позволит производителям перейти границы разумного.

Но даже если цены не изменятся, валюта продолжит дорожать. Согласно прогнозу ведущего аналитика компании Forex Club Андрея Шевчишина, с этого момента курс будет медленно, но уверенно двигаться к отметке 40 грн/$. Девальвация гривны будет набирать обороты и уже в ближайшее время нам станет понятно, насколько длительным и интенсивным будет этот процесс.