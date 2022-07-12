Море денег и неземная любовь: трем знакам зодиака этим летом безумно повезет

Трем избранным знакам зодиака этим летом точно улыбнется удача. Еще до конца сезона они безумно разбогатеют и начнут претворять в жизнь свои самые смелые мечты. А некоторых представителей счастливых знаков ждет встреча с любовью всей жизни.





Астрологи утверждают, что в ближайшие два месяца счастье свалится на голову Стрельцам, Тельцам и Ракам. Все их начинания будут исключительно удачными, а на пути к успеху не появится ни одного препятствия.

Стрелец

Родившиеся под этим созвездием до конца лета почувствуют вкус настоящего успеха. На работе Стрельцов ждет повышение и значительное увеличение зарплаты. К тому же станут приносить доход сделанные ранее инвестиции. Не исключено, что представители знака получат большую сумму денег в подарок от родственников или друзей. Отношения в семье станут более нежными и страстными. Тем временем одинокие уроженцы знака, скорее всего, встретят свою вторую половинку.

Телец

Июль и август Тельцы проведут преимущественно в кругу семьи. На работе у них все будет идти как по маслу, так что они смогут взять отпуск и сосредоточиться на личной жизни. Одинокие представители знака еще до конца лета серьезно задумаются о браке и начнут обустраивать семейное гнездышко. Некоторых Тельцов в ближайшее время ожидает серьезный карьерный прорыв. Их позовут на работу в новую компанию и пообещают просто невероятную сумму зарплаты.

Рак

Раки проведут вторую половину лета по уши в работе. Они поставят себе четкую цель получить повышение и, благодаря неутомимому труду, достигнут ее даже быстрее, чем планировали. Мечта Раков о финансовом благополучии наконец-то осуществится и они смогут позволить себе шикарный отдых вдвоем с любимым человеком. В этом путешествии Раки в конце концов поймут силу своей любви и по всей вероятности сделают своей половинке предложение руки и сердца.