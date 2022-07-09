Маск вирішив не купувати Twitter, але тепер його хочуть заставити це зробити

Засновник Tesla, мільярдер Ілон Маск відмовився купувати соціальну мережу Twitter. Про це повідомляє CNBC.





Бізнесмен направив головному юристу компанії листа, в якому повідомив про розірвання угоди. Він пояснив, що соцмережа не надала цікаву для нього інформацію.

Загальна сума операції складала 44 мільярди доларів. За раніше укладеною угодою у разі відмови від угоди Маск зобов’язаний виплатити Twitter мільярд доларів.

Причини відмови від покупки

У листі, опублікованому Комісією з цінних паперів та бірж, адвокат Skadden Arps Майк Рінглер заявив, що “Twitter не виконав свої договірні зобов’язання”. Маск хотів з’ясувати, наскільки правдиві твердження, що близько п’яти відсотків щоденних активних користувачів, що монетизуються (mDAU), є спам-акаунтами.

Іноді Twitter ігнорував запити, іноді він відхиляв їх через причини, які здаються необґрунтованими. А іноді заявляв, ніби виконав вимогу, надаючи при цьому неповну чи непридатну для використання інформацію Майк Рінглер адвокат Skadden Arps

За його твердженням, всі ознаки вказують на те, що деякі з публічних розкриттів Twitter щодо mDAU або помилкові, або суттєво вводять в оману, резюмував Рінглер.

Twitter не погодився з розривом угоди

Голова ради директорів Twitter Брет Тейлор заявив , що компанія, як і раніше, має намір завершити угоду. Компанія планує подати до суду задля забезпечення дотримання угоди.

«Twitter прихильний до закриття угоди за ціною та умовами, узгодженими з паном Маском», — зазначив Тейлор. Він також висловив упевненість, що соцмережа переможе у судовому процесі.

Після оголошення Маска про розрив операції акції Twitter впали приблизно на шість відсотків.