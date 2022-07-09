Топ-15 бюджетных семейных машин: что можно приобрести на вторичном рынке Украины за $5000

Выбор недорогих машин «гольф-класса» в Украине сегодня достаточно велик. Этому поспособствовали более чем два месяца беспошлинного режима, во время которого в страну ввезли немало бюджетных автомобилей. Среди подержанных легковушек семейного типа найдется немало вариантов, которые обойдутся новому владельцу в среднем в $5 тыс.





Сейчас на украинском вторичном авторынке более 45% машин С-класса, выпущенных с 2001 по 2008 год. Их стоимость стартует от $3 тыс. и не превышает $8 тыс. Эксперты популярного портала для автомобилистов Auto.ria составили рейтинг семейных автомобилей с пробегом, которые стоят в среднем $5 тыс. Главными критериями выбора стали соотношение цены и качества, а также количество таких машин на вторичном авторынке Украины.

В Топ-15 лучших подержанных легковушек за $5 тыс. вошли:

Skoda Octavia – цена в среднем $5,5 тыс., количество объявлений о продаже – 1500 штук;

Volkswagen Golf – цена $5 тыс., количество 1390 шт.;

Opel Astra – $4,7 тыс., 1010 шт.;

Chevrolet Lacetti и Nubira – $4,5 тыс., 760 шт.;

Renault Megane – $4,7 тыс., 740 шт.;

Ford Focus – $4,8 тыс., 630 шт.;

Mitsubishi Lancer – $4,8 тыс., 460 шт.;

Mazda 3 – $5,2 тыс., 400 шт.;

Honda Civic – $6,3 тыс., 260 шт.;

VW Bora и Jetta – $4,8 тыс., 230 шт.;

Peugeot 307 – $4,2 тыс., 230 шт.;

Toyota Corolla – $6,3 тыс., 220 шт.;

KIA Ceed – $5,7 тыс., 210 шт.;

KIA Cerato – $4,7 тыс., 200 шт.;

BMW 1 Series – $6,5 тыс.,120 шт.

Так что если вы собираетесь приобрести недорогое авто для семьи, выбор более чем достаточный. Ведь все эти марки и модели авто уже давно стали любимцами украинских автомобилистов.

Напомним, что с начала полномасштабной войны украинцы все чаще выбирают б/у автомобили вместо новых. В последние месяцы это соотношение стало просто впечатляющим: 1 новый автомобиль против 29 подержанных. Главными причинами возникновения такой тенденции стали отмена пошлины на ввоз б/у автомобилей из-за границы и снижение финансовых возможностей украинцев из-за войны.