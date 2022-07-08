Выплаты от международных организаций: клиентов ПриватБанка атакуют мошенники

В государственном Приватбанке клиентов в очередной раз предостерегли от мошенников и рассказали о новой схеме, которую они используют. В этот раз злоумышленники решили цинично воспользоваться сложной ситуацией в стране. Они заманивают своих жертв обещаниями о выплате финансовой помощи от международных организаций.





Клиентам Привата в Telegram приходят сообщения о возможности получить деньги от Евросоюза, ООН и прочих организаций. Для этого им предлагают пройти специальный опрос по ссылке. Эта ссылка ведет на фишинговый сайт, созданный самими мошенниками и предназначенный для сбора данных о клиентах банка.

Опрос, который уговаривают пройти мошенники, содержит целый ряд весьма личных вопросов. Такую информацию украинцы ни в коем случае не должны сообщать посторонним лицам. Однако желание получить немалую материальную помощь заставляет их забыть о безопасности. Так что владельцы счетов иногда делятся со злоумышленниками даже паролями от мобильного банкинга и PIN-кодами от своих карт.

В пресс-службе государственного банка украинцев предупредили о том, чтобы они ни в коем случае не переходили по сомнительным ссылкам и не вводили там свою персональную информацию. Ведь так можно потерять все свои сбережения на карте. Более того, порой злоумышленники даже снимают деньги с кредитного лимита своих жертв, оставляя их еще и с долгами перед банком.

Также в ПриватБанке напомнили, что не создавали никаких каналов или ботов в мессенджерах, в частности, в Telegram. В то же время вся информация о доступных выплатах от международных организаций содержится на официальном сайте финучреждения.

Напомним, что ранее клиентов ПриватБанка пытались обокрасть с использованием схожей схемы. Их также заманивали на поддельный сайт под предлогом получения выплат пострадавшим от войны и переселенцам. Однако тогда украинцам предлагали помощь в размене 4444 грн от Фонда Рината Ахметова.