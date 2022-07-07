Цены на молочку в Украине и Польше отличаются в разы: где дешевле и на сколько

Стоимость продуктов в Польше всегда была ниже, чем в Украине. Теперь же, учитывая актуальный курс злотого, цены на некоторые продукты у наших северных соседей меньше фактически в разы. Чуть ли не самая большая разница в стоимости наблюдается между украинской и польской молочкой. Об этом говорят данные ценового мониторинга.





К примеру, молоко в Польше стоит от 2,28 до 2,79 злотых, в зависимости от жирности. В гривнах это 16,4-20 грн. В Украине же за 900 мл молока придется отдать не менее 34,4 грн.

Польская сметана жирностью 18% обойдется в 3,30 злотых, то есть 24,3 грн за 330 гр. В Украине упаковка 20% сметаны весом 340 г стоит от 39,7 грн.

Литр 2% кефира поляки покупают за 2,93 злотых, или около 21 грн. В то время, как украинцам за тот же объем продукта жирностью 2,5% приходится платить уже 37,5 грн.

Существенно отличается в Польше и цена кисломолочного сыра. Стоимость упаковки на четверть килограмма составляет 4-4,30 злотых или 29,4-31,5 грн. В отечественных супермаркетах 300 г продукта можно купить ориентировочно за 58,5 грн.

Ближайшим по стоимости к украинскому является польское сливочное масло. 200-граммовая упаковка в Польше стоит 7,49 злотых, то есть почти 60 грн, а в Украине – 64,83 грн. Разница составляет менее 5 грн.

Наибольший разрыв можно заметить сравнивая цены на сливки и твердый сыр. В Польше пол литра сливок стоит от 3,67 до 7,40 злотых, в зависимости от жирности. На наши деньги это 26,4–53,4 грн. Между тем, в украинских городах купить этот продукт можно по меньшей мере за 41 грн, а цены на кондитерские сливки жирностью от 30% порой превышают 100 грн.

Что же касается твердых сортов сыра, то 1 кг в Польше стоит в среднем 26,6 злотых, то есть почти 192 грн. В то время как украинцам за возможность попробовать этот продукт приходится платить минимум 343 грн за килограмм.