Переломный момент в войне уже не за горами: астролог назвал точную дату спада эскалации

Украинский астролог Дмитрий Уранус просмотрел свой предварительный прогноз и назвал новую дату перелома в войне. По его мнению, решающие события, которые изменят расстановку сил на фронте, произойдут уже в ближайшее время. Этому будет способствовать выход планеты Марс из Овна.





Уранус рассказал, что в своем прогнозе от 24 мая назвал долготу 38E03, на которой расположены Северск, Соледар и Бахмут, линией самой жесткой эскалации. Также он предусмотрел активные боевые действия в населенных пунктах, которые находятся в пределах 50 км к западу и востоку от этой линии. В частности, горячо должно было быть в Лисичанске, Северодонецке, Золотом и других расположенных поблизости городках.

В результате по состоянию на сегодняшний день линия фронта сместилась на долготу 38Е09–38Е12. Это примерно в 12-13 км от линии восхода Марса, который сейчас как раз переходит в знак Тельца. Все перечисленные в предварительном прогнозе территории уже в руках противника, в том числе Лисичанск и Северодонецк. То есть Уранус все таки был прав.

Однако есть и хорошие новости. На днях авторитетный астролог изменил свое мнение о дате переломного момента в войне. Теперь он считает, что она наступит не в августе, а уже в ближайшие недели. Он отметил, что 5 июля, то есть момент перехода Марса из Овна в Тельца, станет именно тем днем, после которого эскалация пойдет на убыль.

Также Уранус подчеркнул, что пересечь долготу Бахмута противнику по сути так и не удалось. И это определенно очень хороший результат. Эти территории ВСУ необходимо удержать во что бы то ни стало, к тому же им это точно по силам.

Эксперт заверил, что уже со дня на день давление оккупантов на долготе Бахмута значительно снизится, а ситуация на линии фронта стабилизируется. Сейчас важно не пустить рашистов дальше – в Славянск, Краматорск и Константиновку, чтобы предотвратить появление нового котла.