Казкове літо: у липні та серпні представникам цих знаків можна буде лише позаздрити

У липні та серпні представників трьох знаків зодіаку чакає ціла низка приємних сюрпризів. У найспеконніші літні місяці вони врешті знайдуть своє місце під сонцем і зможуть відчути себе абсолютно щасливими.





За словами астрологів, везунчиками стануть Тільці, Леви та Скорпіони. Протягом наступних двох місяців збудуться усі їхні мрії.

Тілець

Представників знанку в липні та серпні буде переповнювати енергія. У них з’явиться нестримне бажання працювати та підкорювати нові кар’єрні вершини. І Тільцям це неодмінно вдасться. Особливо успішний період чекає їх з 20 до 31 липня. У цей час уродженців знаку можуть підвищити, завдяки чому у них значно збільшиться зарплатня. Самотні ж представники знаку ризикують по вуха закохатися.

Лев

Леви упродов наступних двох місяців відчуватимуть себе справжнісіньким магнітом для грошей. І мова тут не лише про збільшення доходу на основній роботі. Представники знаку знайдуть нові джерела прибутків, а дехто навіть отримає неочікувані дивіденди зі зроблених раніше інвестицій. Покращення фінансової ситуації надихне Левів на втілення своєї давньої мрії – романтичної подорожі удвох із коханою людиною. Уродженці знаку чудово відпочинуть, укріплять свої стосунки та отримають незабутні раження.

Скорпіон

До кінця літа Скорпіонам вдасться втілити в життя майже всі свої плани, що стосуються роботи. Вони врешті наважаться поговорити з начальником про підвищення заробітної плати. Якщо ж домовитися так і не вдасться, без вагань звільняться та влаштуються у більш престижну комнанію, в якій зможуть оцінити їхні таланти. У другій половині серпня Скорпіони вирушать у подорож до країни, яку давно мріяли відвідати. Ця поїздка допоможе представниам знаку покращити свої стосунки з другою половинкою, а самотнім Скорпіонам подарує зустріч із коханням всього життя.