Крупный государственный банк повысил проценты по депозитам: доходы клиентов вырастут почти вдвое

В Украине еще один государственный банк повысил проценты по депозитам. С 24 июня клиенты Укргазбанка будут получать почти вдвое большую прибыль со своих сбережений, ведь минимальная процентная ставка в банке выросла с 7 до 13% годовых. В то же время максимальная ставка для военнослужащих увеличилась вплоть до 15%.





Процент по программе «ЭКО-депозит Плюс» с выплатами в конце срока хранения средств увеличился с 6,25% до 11,75% для годовых вкладов. Что же касается депозитов на срок более 1 года, для них вместо 7,25% теперь действует ставка 12,75%. При этом ежемесячная выплата процентов снизит годовую ставку на 0,3%.

Для участников программы «ЭКО-депозит» ставка повысилась с 7,2%-7,5% до 12,7%-13%, в зависимости от частоты выплаты процентов.

Но самые выгодные условия для хранения депозитов в Укргазбанке были установлены для военнослужащих. Ранее годовой процент для них составлял от 8,2 до 8,5%, в зависимости от графика выплат. Но с 24 июня эту ставку повысили почти вдвое – до 14,7%-15%.

По оставшимся депозитным программам Укргазбанк также поднял ставки как минимум до 12,7%, а порой даже до 14%.

Такое значительное повышение процентов в государственном финучреждении явилось следствием недавнего увеличения Национальным банком Украины учетной ставки с 10% до 25%. Лишь благодаря этому отечественные банки смогли позволить себе такое существенное увеличение выплат собственным клиентам по их вкладам. Решение НБУ призвано повысить ценность национальной валюты и поощрить клиентов вместо покупки долларов или евро хранить свои сбережения на депозитах отечественных банков.

Напомним, что первым украинским банком, повысившим проценты по вкладам, стал Укрэксимбанк. Новые условия в государственном банке действуют с 21 июня. Средняя ставка по годовым депозитам для клиентов финучреждения выросла до 8,7%. При этом в двух других государственных банках – Ощаде и Привате – проценты по депозитам так и остались на уровне 6% годовых.