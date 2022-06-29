На роду написано: заки зодиака, у которых рождается много детей

Количество детей в нашей жизни зависит от многих факторов, не в малой степени от психологической готовности обоих партнеров. Однако часто звёзды могут с высокой точностью предсказать, сколько малышей будет в вашей семье. Проверьте, есть ли ваш знак в нашем списке.





Рак

Этот знак зодиака по праву считается одним из самых семейных. Его представителям трудно представить полноценную семью без детей, а малышей у Раков чаще всего бывает как минимум двое, но Раки готовы расширять семью до того момента, пока не почувствуют, что пора остановиться. Женщина-Рак вполне может оставить перспективную работу ради воспитания детей и не пожалеет об этом. Мужчинам на заметку.

Овен

Еще один суперсемейный знак — Овен. Несмотря на свой внутренний «огонь», Овен способен быть невероятно нежным родителем. В семье Овнов часто бывает не меньше трех детей, да и сами Овны нередко происходят из многодетных семей, а потому прекрасно понимают, что такое расти в огромной семье. Что интересно, даже очень занятой родитель-Овен способен найти время на всех своих детей.

Рыбы

Очень чувственный знак, который прекрасно справляется с ролью многодетного родителя. Кстати, Рыбы не так уж редко становятся опекунами сирот и часто связывают жизнь с социальной работой. Дома у Рыб, как правило, царит спокойствие, даже если детей в семье много — представители этого знака прекрасно умеют улаживать все конфликты между детей, а потому крупных ссор в их семьях практически не случается.