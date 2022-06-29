Денежные даты: в какие дни нужно стричься в июле, чтобы разбогатеть

В какие числа второго летнего месяца нужно хотя бы немного укоротить волосы, чтобы привлечь финансовые потоки в свою жизнь.





Луна оказывает влияние не только на магнитное поле Земли, но и на человека. Стрижка волос является вторжением в биосистему, поэтому важно делать ее в благоприятное время. Так вы можете привлечь финансовые потоки в свою жизнь. Астролог Ольга Куценко рассказала о том, какие дни июля подходят для этого лучше всего.

«Это будут даты 2, 13, 15 июля. Именно в эти дни желательно записаться к мастеру или воспользоваться помощью человека, которому вы доверяете. Именно в этот день вы можете попросить близкого постричь вам хотя бы миллиметр ваших волос», — рассказала Ольга Куценко.

Астролог отметила, что усилить эффект можно, если в один из названых дней укоротить не только собственные волосы, но постричь своих близких. Необязательно делать это самостоятельно, можно вместе сходить к парикмахеру.

«Таким образом, вы активируете и расширите свою финансовую энергию, а также активизируете разные поступления в вашу жизнь. Это может быть новый контракт, это может быть появление клиента, хорошие продажи или новые возможности получить финансовую прибыль», — подытожила специалист.