В Украине подорожают лекарства: какие сюрпризы ждут нас в аптеках

Несмотря на сложности, связанные с войной, большинство украинских фармацевтических компаний выстояли и смогли обеспечить граждан всеми необходимыми препаратами. Не оставили украинцев на произвол судьбы и иностранные компании, которые вопреки риску продолжили поставлять свою продукцию в Украину. На большую часть лекарств производители сумели даже сохранить довоенные цены. Но долго ли они смогут сдерживать рост цен? Какое будущее ждет фармацевтический рынок Украины?





Честно говоря, удорожание медпрепаратов в Украине уже началось. По предварительным данным, в июне стоимость аптечных товаров увеличилась на 20%. Тем не менее, отечественные и иностранные фармацевтические компании делают все возможное, чтобы сохранить цены на доступном для украинцев уровне.

Как отметил директор компании «Тева Украина» Дмитрий Спицын, они еще в начале войны приняли решение зафиксировать февральские цены. Более того, производитель обращался к своим дистрибьюторам с просьбой контролировать наценки в торговых точках.

У другого известного украинского производителя лекарств «Дарница» также отметили, что несмотря на удорожание сырья и логистических услуг, в течение двух первых месяцев войны цены они не повышали. Однако сейчас цены на некоторые виды лекарств «Дарнице» все же пришлось увеличить, ведь стоимость транспортировки сырья и готовой продукции выросла более чем в десять раз.

Представители крупнейших фармкомпаний Украины намекнули, что в ближайшие несколько месяцев цены на лекарства вырастут. Ведь затраты на производство и транспортировку продукции увеличиваются с каждым днем. Так, инфляция в фарм сегменте за май и июнь ускорилась на 18-20%. Единственное, что могут пообещать украинские производители – удорожание лекарств будет умеренным и постепенным, без резких скачков.

Но есть и хорошая новость: несмотря на ожидаемый рост цен, дефицита медикаментов в Украине не будет. Благодаря гуманитарной помощи из-за границы в Украине вполне достаточно медпрепаратов даже критического сегмента, как например Л-тироксин или инсулин. Больницы также полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами. А если дефицит вдруг и возникнет, он будет связан исключительно с проблемами логистики.