Приметы на 26 июня 2022 года: что нельзя делать в этот день

В народе верили, что чем больше людей накормить 26 июня, тем более плодородным будет год.





А вот от молочных напитков в это воскресенье лучше отказаться. По поверьям, 26 июня коровы сильно нервничают из-за оводов и поэтому дают “отравленное” молоко — можно получить сильную интоксикацию.

Не рекомендуется 26 июня жаловаться на судьбу. В противном случае небо подкинет таких проблем, по сравнению с которыми нынешние покажутся лёгким недоразумением.

В то же время 26 июня не следует хвастаться и рассказывать кому-либо о своих достижениях. В противном случае большая часть из них может обратиться прахом.

На 26 июня не стоит назначать первое свидание. Есть вероятность того, что между парой возникнет необъяснимая, но сильная неприязнь. Если встречу не отменить, то лучше провести ее в компании добрых друзей.