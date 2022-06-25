В Раде зарегистрировали новый закон о выезде мужчин за границу: о чем в нем говорится

В парламенте зарегистрировали новый законопроект, призванный изменить законы Украины о мобилизации, мобилизационной подготовке и правилах выезда мужчин за границу во время войны. Документ №7484 на законодательном уровне закрепит предписания, регулируемые в настоящее время исключительно приказом президента Украины Владимира Зеленского.





Как отметили авторы законопроекта, в законе Украины до сих пор не прописаны правила, по которым представителям сильного пола разрешается или наоборот запрещается покидать пределы страны во время действия военного положения. И хотя эти правила регулируются указом президента, народные депутаты считают, что наличие соответствующей законодательной базы просто необходимо.

Зарегистрированный в Раде законопроект предлагает закрепить положение о запрете на выезд из Украины всем гражданам мужского пола и призывного возраста. При этом документ позволяет покидать пределы страны мужчинам, относящимся к определенным категориям, определенным украинским правительством.

Также документ определяет отдельные категории украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, которым разрешается проходить военную службу по месту жительства и исключительно по собственному согласию.

Проект закона №7484 прошел регистрацию в Раде в среду 22 июня. Однако утвердят его только после успешного прохождения двух чтений и подписи президента Зеленского.

Напомним, что сейчас, согласно решению Кабмина, выезжать за границу могут три категории мужчин призывного возраста. К таким категориям относятся железнодорожники, водители и спортсмены национальных сборных, представляющие Украину на международных соревнованиях. Однако находиться за пределами страны они могут только на протяжении определенного периода: железнодорожники – до 6 месяцев, водители – до 45 дней, а спортсмены – не дольше месяца.

Правда, в Министерстве внутренних дел намерены изменить правила выезда и разрешить призывникам пересекать границу на особых условиях. В частности, чиновники предлагают брать с мужчин, которым нужно ненадолго уехать из страны по делам, определенную сумму страхового взноса. Такой взнос составит около 2-3 тыс. дол. и будет гарантировать возвращение украинцев на родину.