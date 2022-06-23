Доллар снова вырастет: эксперты рассказали, где остановится карточный курс

В Украине с начала войны действует три разных курса валют – межбанковский, карточный и наличный. Все они отличаются между собой порой даже на 20%. Эта неоднозначная ситуация вызывает ряд проблем и регулярно обсуждается в Национальном банке. Особенно недоволен регулятор соотношением наличного и карточного курсов. Однако, по словам ведущих экспертов рынка, уже совсем скоро карточная стоимость доллара начнет стремительно расти.





Тройной курс и его последствия

На сегодняшний день карточный курс завис между 32 и 33 гривнами за доллар. В то время как официальный межбанковский курс не превышает 29,55 грн/долл, а наличный находится в границах 35-36 грн/долл. Такая разница между стоимостью разных форм валюты в последние несколько месяцев активно используется предприимчивыми украинцами. Они занимаются так называемым «валютным туризмом»: снимают доллары или евро за рубежом, и реализуют их в Украине по наличному курсу.

Именно вопрос «валютного туризма» сейчас является самым болезненным для НБУ, однако решить его не так уж легко. Некоторые банки пытаются снизить популярность такого способа заработка за счет высокой комиссии на снятие наличных. Они берут с каждой такой операции по 4% от суммы или даже больше. Однако это не помогает, ведь валютчики все равно умудряются находить банки с самой маленькой комиссией, открывают в них карты и продолжают зарабатывать на разнице курсов.

Рост карточного курса как панацея от валютных спекуляций

Единственный способ побороть явление «валютного туризма» – это поднятие карточного курса. Именно к этому, по мнению экспертов, и прибегнет Нацбанк. Как отметил финансовый аналитик Иван Угляница, первый шаг в этом направлении регулятор уже сделал. После увеличения учетной ставки с 10 до 15% игроки рынка сразу же поняли, что таким образом Нацбанк готовит плацдарм для увеличения фиксированного курса с 29,25 до 32 грн, или даже 33 грн за дол. А такое изменение межбанковского курса мгновенно поднимет стоимость карточных долларов до 35-36 грн/долл.

Соглашается с коллегой и ведущий аналитик компании Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что на данном этапе роста фиксированного, а за ним и карточного курсов уже не избежать. В целом эксперт придерживается мнения, что гривна продолжит ослабевать, а курсы доллара будут систематически подниматься вверх, причем все три.

Единственный вопрос в том, удастся ли Национальному банку в процессе роста курса валют снизить разрыв между их наличной и карточной стоимостью. Потому что, если сделать этого не удастся, о завершении эры «валютного туризма» можно пока и не мечтать.