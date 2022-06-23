Відправити посилку «Новою поштою» тепер можна лише за 1 гривню: як це зробити

У компанії «Нова пошта» запустили ще один сервіс. Тепер клієнтам не доведеться йти до відділення, щоб відправити посилку, адже зробити це можна самостійно з допомогою поштомату. Та найприємніше, що ціна такої послуги складає лише 1 грн.





Наразі поштовий оператор проводить тестування нового сервісу у Києві. Та вже з 1 липня відправляти свої посилки через поштомат зможуть мешканці усіх регіонів України.

Як зазначено у прес-релізі компанії, новий вид відправки коштує лише 1 грн, незалежно від дальності доставки. Надіслати таким чином можна посилку вагою до 20 кг із одягом, книгами, іграшками, косметикою, посудом тощо. Проте є певні обмеження на вміст посилок. Зокрема забороняється відправляти через поштомат: документи та гроші, ліки, тварин, зброю, а також продукти, що швидко псуються.

Щоб здійснити відправлення через поштомат, необхідно перш за все оновити на своєму смартфоні додаток «Нової пошти» і створити в ньому накладну. Посилку відправник також повинен упакувати власноруч. А далі:

прийти до зазначеного в накладній поштомату з посилкою;

відкрити свою накладну в додатку та натиснути кнопку «Відкрити комірку»;

до цієї комірки покласти свою посилку;

підтвердити загрузку у додатку оператора;

закрити комірку.

Одразу після виконання цієї нескладної процедури менеджер компанії отримає сповіщення про появу нового відправлення та відрядить за ним кур’єра. При заборі кур’єр перевірить упаковку і може при потребі перепакувати посилку. Також він прикріпить на відправлення спеціальне маркування, необхідне для його подальшої подорожі до місця призначення.

Нагадаємо, що вартість доставки відправлень до поштоматів «Нової пошти» з 23 травня складає лише 50 грн. Цей тариф є фіксованим і не залежить ані від ваги, ані від відстані, яку долає посилка на шляху до отримувача.