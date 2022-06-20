Брак под вопросом: пяти знакам зодиака этим летом грозит развод

Летом 2022-го года представителей некоторых знаков зодиака ждут серьезные проблемы в личной жизни. Они начнут ссориться со второй половинкой и могут даже разочароваться в браке. В зоне наибольшего риска окажутся Овны, Близнецы, Стрельцы, Козероги и Рыбы. Для них это лето может завершиться даже разводом.





Овен

Огненным Овнам иногда бывает очень сложно держать себя в руках. Во время ссоры они могут невзначай обидеть вторую половинку и заставить сомневаться в отношениях. Именно такая эмоциональность представителей знака этим летом создаст им целый ряд проблем. Одно неосторожное слово станет причиной грандиозного скандала и может даже привести к разводу. Так что Овнам следует остыть и оставить в прошлом свои категорические высказывания, если, конечно, они хотят сохранить семью.

Близнецы

Романтичным, склонным к интрижкам Близнецам в ближайшие несколько месяцев будет очень сложно сохранить мир в семье. Их будут постоянно подозревать в изменах и начнут проверять всеми возможными способами. Астрологи советуют представителям знака не давать своему партнеру ни одного повода к ревности. А иначе им вряд ли удастся спасти брак.

Стрелец

Этим летом уроженцы знака впадут в своего рода депрессию. Им будет казаться, что жизнь складывается совсем не так, как они бы того хотели. И первое радикальное изменение, которое придет в голову Стрельцам – это разрыв отношений. Однако астрологи советуют представителям знака не спешить с решением, ведь развод и смена партнера совсем не обязательно сделает их счастливее.

Козерог

Козерогам астрологи обещают появление на горизонте прежней любви. Ностальгия собьет их с толку, а некоторые представители знака даже примут решение завершить текущие отношения. Но вернуть время невозможно, и отношения с бывшими уже никогда не будут такими, какими мы их помним. Так что не нужно горячиться, а лучше побыть наедине с собой и всерьез подумать о жизни.

Рыбы

Рыбы не привыкли говорить о проблемах в отношениях. Вместо этого они закрываются в себе и «коллекционируют» обиды, оставляя их на ближайшую ссору. Но этим летом терпению представителей знака придет конец. Вся боль, которую они хранили глубоко в сердце, выйдет наружу. Рыбы всерьез задумаются над разводом и возможно даже успеют воплотить свой замысел в жизнь. Но важно помнить, что разрушить отношения гораздо легче, чем построить их. А такое радикальное решение, как развод, стоит серьезно обдумать.