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Еще по 700 злотых в месяц: украинцам в Польше будут выплачивать новый вид пособия

Деньги от немецкой благотворительной организации DKH предназначены для наиболее незащищенных категорий беженцев из Украины.

21.06.2022
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Украинцы, с начала войны выехавшие в Польшу, теперь смогут получать еще один вид финансовой помощи. Немецкая благотворительная организация Deaconie Katastrophenhilfe, или DKH, будет выплачивать беженцам из Украины определенную сумму денег в течение как минимум 3 месяцев. Однако право на помощь от DKH получат только представители наиболее незащищенных категорий населения.

В благотворительной организации рассказали, что размер выплаты для получателей пособия будет составлять 700 злотых в месяц (около 4,5 тыс. грн). Если помощь получает несколько членов одной семьи, то одному из них будут платить 700 злотых, а другим – по 600 злотых в месяц (3,9 тыс. грн).

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Программа выплат от DKH не препятствует получению денежного пособия от органов власти Польши. Но если на финансирование от польского правительства имеют право все беженцы из Украины, с выплатами от DKH все совсем иначе. Чтобы получить этот вид помощи, нужно соответствовать ряду критериев.

Критерии соответствия для получения помощи:

  • заявитель прибыл в Польшу после 24 февраля;
  • ни заявитель, ни его семья не получают выплаты от других неправительственных организаций;
  • ни один из членов семьи заявителя не трудоустроен в Польше и вообще не имеет источника дохода.

Также украинские беженцы должны относиться к одной из следующих социальных категорий:

  • одна мать или отец с ребенком в Польше;
  • гражданин старше 65 лет один в Польше;
  • беременная женщина;
  • семья с двумя и более детьми;
  • семья, один из членов которой имеет серьезные хронические заболевания или особые потребности.

Для того чтобы оформить помощь, нужно прийти в регистрационный центр благотворительной организации DKH. Если помощь оформляется на семью, необходимо присутствие всех членов семьи. С собой у заявителя должно быть только два документа: удостоверение личности, например, паспорт или права; документ, в котором зафиксирована дата его въезда в Польшу.

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21.06.2022
1 хвилина на прочитання
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