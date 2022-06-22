После отмены фиксированного курса Украине грозит обвал гривны: мнение эксперта

Возврат к плавающему курсу гривны может вызвать ее стремительное падение по отношению к доллару и евро. Такое мнение высказал ведущий аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. Он подчеркнул, что в Украине сейчас сумасшедшими темпами растут объемы «скрытой» эмиссии. Причем происходит это с легкой руки Нацбанка, активно скупающего украинские «военные» облигации.





Эксперт рассказал, что с начала войны благодаря продаже «военных» ОВГЗ государственный бюджет получил 99,6 млрд. грн (3,4 млрд. долл.). Однако, почти все эти облигации приобрел Национальный банк Украины. Общий объем таких ценных бумаг на балансе регулятора составляет уже около 190 млрд. грн ( почти 7 млрд. долл.). И все это, так сказать, «допечатанная» по необходимости гривна.

Таким образом, приобретение НБУ отечественных облигаций является не чем иным, как «скрытой» эмиссией гривны. А эмиссия обычно приводит к ослаблению валюты по отношению к другим мировым валютам, в частности доллару и евро.

Гойлов объяснил, что сейчас существенного падения курса мы не наблюдаем, ведь Нацбанк его зафиксировал и постоянно держит под контролем. Но как только курс отпустят на свободу, гривна может резко обвалиться. Произойдет девальвация нацвалюты, на фоне которой доллар и евро взлетят до «неприличных» цифр.

Аналитик также отметил, что доллар на валютном рынке уже добрался до отметки в 35,5 грн/долл, а евро – аж 37,5 грн/долл. Из такого курса можно заключить, что эффект от разрешения отечественным банкам продавать валюту по рыночной цене уже фактически себя исчерпал.

Однако не все так плохо. На днях Украина получила финансовую помощь, на этот раз от Международного валютного фонда. Кредитная выплата на сумму 773 млн. евро поступила от Канады. С помощью этих средств государство сможет сохранить свою финансовую стабильность и удержать на плаву национальную валюту.