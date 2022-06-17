Зеленский подписал новый валютный закон: за что будут наказывать украинцев

За вывоз из Украины иностранной валюты граждан теперь будут строго наказывать. Законопроект номер 6051, в котором говорится о мерах наказания для таких нарушителей, на днях подписал президент Зеленский. Согласно этому документу все лица, которые попытаются без декларирования вывезти за границу более 10 тыс. евро, будут вынуждены заплатить штраф.





Новый закон уже опубликован на официальном сайте Верховной Рады. В нем отмечается, что за вывоз валюты или ценностей стоимостью свыше 10 тыс. евро гражданину придется заплатить 20% от суммы, превышающей эту норму. То есть если украинец, пересекая границу, имел с собой скажем 15 тыс. евро, ему придется заплатить штраф в размере 20% от 5 тыс. евро, или 1 тыс. евро.

Однако даже уплатив штраф, пересечь границу без соответствующей справки из банка о происхождении денег гражданин не сможет.

Как отметил Даниил Гетманцев, глава парламентского налогового комитета, штраф в размере 20% будут применять далеко не ко всем нарушителям. Таким относительно мягким наказанием украинцы смогут отделаться только в случае несоблюдения правил декларирования валюты. А вот если гражданин сознательно пытался скрыть факт наличия денег или вывезти их за границу без таможенного контроля, сумма штрафа составит 100%, а всю валюту конфискуют.

Уладить ситуацию можно будет только заключив с таможней так называемое мирное соглашение. В законе содержатся подробные разъяснения по данной процедуре. От нарушителя требуется в срок до 30 дней уплатить всю сумму штрафа. После чего таможня прекратит производство по факту нарушения таможенных правил.

Напомним, что правила вывоза валюты за границу с начала войны в Украине меняли уже несколько раз. Сначала Нацбанк ослабил контроль и с 4 марта отменил какие-либо ограничения на вывоз иностранных наличных. Не нужна была даже справка из банка. Но уже 13 марта регулятор передумал и вернул ограничения, согласно которым на сумму свыше 10 тыс. евро ее владелец должен предъявлять подтверждающие документы.