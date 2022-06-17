Ученые нашли связь между месяцем рождения человека и продолжительностью его жизни

Американские ученые исследовали зависимость месяца рождения и продолжительность жизни людей. Они собрали информацию о более чем полутора тысячах человек, проживших более сотни лет. Изучили место их рождения, социальный статус и экономическое положение семей, чтобы выявить общий, средний показатель и исключить влияние на возраст вышеперечисленных факторов.





Исследовались данные американцев 1880–1895 годов рождения. Также ученые брали во внимание информацию об их братьях и сестрах, женах и мужьях. Известно, что кровные родственники имеют тот же генетический фон и жили в тех же условиях, что и долгожители, а их супруги — в период взрослой жизни.

Исходя из статистики, специалисты заявили, что до ста лет чаще доживают люди, рожденные осенью (в октябре, ноябре) и зимой (в декабре). Авторы исследования предположили, что в детстве эти люди имели меньше рисков заразиться сезонными заболеваниями, которые в перспективе оказывают негативное влияние на здоровье человека.

В более молодом возрасте чаще умирают родившиеся в марте, мае и июле. Это, вероятно, связано с дефицитом витаминов в рационе их матерей в период вскармливания младенцев.