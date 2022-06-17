В 2022 году украинским пенсионерам пересчитают выплаты еще 5 раз: кто и сколько получит

В текущем году украинским пенсионерам повысят выплаты еще 5 раз. Все эти перерасчеты будут проведены согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». О том, как в 2022 году изменится размер пенсий, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.





Первый перерасчет , запланированный ПФУ, будет произведен с 1 июля. Из-за увеличения ставки прожиточного минимума до 2027 грн, до такой же суммы повысят и минимальную пенсию. В то же время максимальная пенсия вырастет до 20270 грн, а надбавка за сверхстаж – до 20,27 грн за каждый «лишний» отработанный год.

, запланированный ПФУ, будет произведен с Из-за увеличения ставки прожиточного минимума до 2027 грн, до такой же суммы повысят и минимальную пенсию. В то же время максимальная пенсия вырастет до 20270 грн, а надбавка за сверхстаж – до 20,27 грн за каждый «лишний» отработанный год. Второе повышение пенсий состоится с 1 октября . Оно будет связано с ростом минимальной зарплаты в Украине до 6700 грн. У неработающих пенсионеров старше 65 лет, имеющих стаж более 30/35 лет для женщин/мужчин, повысится сумма пенсии по возрасту.

пенсий состоится с . Оно будет связано с ростом минимальной зарплаты в Украине до 6700 грн. У неработающих пенсионеров старше 65 лет, имеющих стаж более 30/35 лет для женщин/мужчин, повысится сумма пенсии по возрасту. Третий перерасчет также будет произведен с 1 октября. На этот раз ПФУ установит специальную компенсационную выплату для пенсионеров 70-75 лет в размере 300 грн. Кроме того, гражданам в возрасте от 70 лет со стажем более 30/35 лет для женщин/мужчин минимальную пенсию зафиксируют на уровне 3000 грн.

В четвертый раз пенсии в Украине пересчитают с 1 декабря . В рамках этого перерасчета неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет, со стажем более 30/35 лет для женщин/мужчин, минимальную пенсию увеличат до 2500 грн.

пенсии в Украине пересчитают с . В рамках этого перерасчета неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет, со стажем более 30/35 лет для женщин/мужчин, минимальную пенсию увеличат до 2500 грн. Пятое повышение ждет пенсионеров также с 1 декабря и будет связано с очередным увеличением прожиточного минимума. На этот раз он будет установлен на уровне 2093 грн. Соответственно, минимальная пенсия вырастет до 2093 грн, максимальная – до 20 930 грн, а надбавка за сверхстаж – до 20,93 грн.

Таким образом, доходы пенсионеров к концу 2022 года вырастут, хотя и не для всех этот рост будет существенным. В самом лучшем положении как всегда окажутся граждане, получающие максимальную пенсию. Их доход вырастет почти на 2 тыс. грн. А вот украинцы, вынужденные жить на минималку, за следующие полгода получат менее 200 грн надбавки.