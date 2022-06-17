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В 2022 году украинским пенсионерам пересчитают выплаты еще 5 раз: кто и сколько получит
Пенсии повысят с учетом прожиточного минимума, трудового стажа и возраста граждан.
В текущем году украинским пенсионерам повысят выплаты еще 5 раз. Все эти перерасчеты будут проведены согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». О том, как в 2022 году изменится размер пенсий, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
- Первый перерасчет, запланированный ПФУ, будет произведен с 1 июля. Из-за увеличения ставки прожиточного минимума до 2027 грн, до такой же суммы повысят и минимальную пенсию. В то же время максимальная пенсия вырастет до 20270 грн, а надбавка за сверхстаж – до 20,27 грн за каждый «лишний» отработанный год.
- Второе повышение пенсий состоится с 1 октября. Оно будет связано с ростом минимальной зарплаты в Украине до 6700 грн. У неработающих пенсионеров старше 65 лет, имеющих стаж более 30/35 лет для женщин/мужчин, повысится сумма пенсии по возрасту.
- Третий перерасчет также будет произведен с 1 октября. На этот раз ПФУ установит специальную компенсационную выплату для пенсионеров 70-75 лет в размере 300 грн. Кроме того, гражданам в возрасте от 70 лет со стажем более 30/35 лет для женщин/мужчин минимальную пенсию зафиксируют на уровне 3000 грн.
- В четвертый раз пенсии в Украине пересчитают с 1 декабря. В рамках этого перерасчета неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет, со стажем более 30/35 лет для женщин/мужчин, минимальную пенсию увеличат до 2500 грн.
- Пятое повышение ждет пенсионеров также с 1 декабря и будет связано с очередным увеличением прожиточного минимума. На этот раз он будет установлен на уровне 2093 грн. Соответственно, минимальная пенсия вырастет до 2093 грн, максимальная – до 20 930 грн, а надбавка за сверхстаж – до 20,93 грн.
Таким образом, доходы пенсионеров к концу 2022 года вырастут, хотя и не для всех этот рост будет существенным. В самом лучшем положении как всегда окажутся граждане, получающие максимальную пенсию. Их доход вырастет почти на 2 тыс. грн. А вот украинцы, вынужденные жить на минималку, за следующие полгода получат менее 200 грн надбавки.