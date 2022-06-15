Украинским пенсионерам пересчитают выплаты: кто получит плюс 930 грн к пенсии

С 1 июля в Украине будет проведен плановый перерасчет пенсий. В процессе этого перерасчета изменится сумма минимальной и максимальной пенсий, а также надбавки за стаж сверх нормы. Максимальное повышение составит 930 грн.





Заново пересчитать размер пенсий украинцев в Пенсионном фонде собираются в рамках запланированной индексации, связанной с увеличением прожиточного минимума. Ведь по закону Украины, доход пенсионера не может быть меньше этой нормы. Напрямую зависит от суммы прожиточного минимума и надбавка за сверхстаж, так что ее в июле тоже собираются повысить.

В целом выплаты украинским пенсионерам изменятся следующим образом:

минимальная пенсия – повысится на 93 грн до 2027 грн;

максимальная пенсия – вырастет на 930 грн до 20 270 грн.;

надбавка за стаж сверх нормы – увеличится на 0,93 грн до 20,27 грн в год.

Больше повезло пенсионерам, которые уже сейчас получают максимальную пенсию. Их доход вырастет почти на тысячу гривен. А вот пожилым гражданам, живущим на минималку, размер пенсии увеличат едва ли на сотню. Учитывая, что таких пенсионеров в Украине большинство, уровень жизни стариков не слишком улучшится.

Стоит отметить, что многие пенсионеры до сих пор сомневаются, проведут ли власти индексацию пенсий. Она, конечно, давно запланирована и предусмотрена в бюджете пенсионного фонда. Но когда составлялся этот план, в Украине еще не было войны, как и огромной дыры в государственном бюджете, а также потребительской инфляции в размере 20%.

Однако в Министерстве соцполитики заявили, что отменять перерасчет пенсий не собираются. В ведомстве напомнили о мартовской индексации, которая произошла несмотря на войну. Если тогда в Пенсионном фонде хватило денег на повышение пенсий, то хватит и сейчас. Однако откуда возьмутся в обмелелом бюджете средства на индексацию в Минсоце не уточнили.