Беды и разочарования: каким знакам зодиака суждено провести лето в слезах

Этим летом представителей некоторых знаков зодиака ждет самая настоящая «черная полоса». Овнам, Львам и Козерогам придется пройти немало испытаний, от ссор с близкими до серьезных финансовых проблем. Поэтому в ближайшие месяцы им будет очень сложно «удержаться на плаву» и не впасть в депрессию.





Овен

Представители знака на это лето запланировали немало грандиозных дел. Но этим планам не суждено осуществиться. Овны получат неожиданную новость, которая положит конец всем надеждам. Из-за разочарования им будет очень сложно взять себя в руки и продолжать жить как раньше. Уроженцы знака потеряют веру в себя, в результате чего могут испортить карьеру и потерять большую сумму денег. Проблемы ждут Овнов и в личной жизни. Существует риск конфликтов с любимым человеком, но их можно избежать, если проявить немного терпения.

Лев

Лето 2022-го превратится для Львов в своего рода «игру на выживание». Представители знака потерпят фиаско во всех своих начинаниях. Их попытки изменить жизнь завершатся полным крахом. На работе начнутся проблемы, особенно это проявится в отношениях с начальником. В следствие этого у Львов станет гораздо меньше денег, ведь их лишат премий и даже обещанного повышения зарплаты. Также астрологи предупреждают уроженцев знака о возможной ссоре со второй половинкой. Им следует научиться говорить о своих желаниях и проблемах, а иначе Львы навсегда потеряют доверие любимого человека.

Козерог

Самые большие проблемы постигнут Козерогов в личной жизни. Этим летом они рискуют разочароваться в своих отношениях. Представителей знака ждет серьезная ссора со второй половинкой, которая может привести даже к разрыву отношений. Но главное, чтобы Козерогам удалось сделать из этой ситуации правильные выводы. Тогда совсем скоро они смогут снова стать счастливыми.