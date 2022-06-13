В Украине взлетели цены на сливочное масло: сколько стоит пачка

В Украине за последние несколько месяцев значительно увеличилась стоимость сливочного масла. Военное вторжение россии повлекло за собой рекордную инфляцию в размере 20%, в результате чего только с мая цена 200-граммовой пачки масла повысилась на 4 грн.





Такие данные были получены в результате мониторинга Министерства финансов и обнародованы на его официальном сайте. Из-за военных действий значительно уменьшились производственные мощности, подорожал бензин и дизель, пострадала логистика. Действие всех этих негативных факторов собственно и привело к столь значительному удорожанию молочки.

Вот как изменились цены на масло самых популярных в Украине брендов:

масло «Селянское», жирность 72,5%, 200 грамм – с 60,18 грн до 64,25 грн;

масло «Яготинское», жирность 73% 200 грамм – с 62,45 грн до 63,7 грн.

Какие еще продукты подорожали

Кроме масла и других молочных продуктов, украинцы уже успели ощутить значительный рост цен и на другие группы потребительских товаров. В частности, только за последний месяц на 3,4 грн подорожал хлеб, а батон прибавил в цене 1,9 грн. Такой стремительный рост цен на изделия из пшеницы обусловлен дороговизной горючего, отразившейся на стоимости транспортировки и обработки зерна. К весомым причинам удорожания хлеба можно добавить и сокращение урожая из-за военных действий на территории Украины.

В начале «овощного» сезона в Украине также значительно повысилась стоимость раннеспелых овощей. По сравнению с прошлым годом первые огурцы, помидоры, капуста морковь и другие овощи стоили аж на 60% дороже. Из-за оккупации южных регионов Украины, в частности, Херсонской и Запорожской области, ранние овощи были в дефиците. Поэтому так сильно возросла их стоимость.

В Центре противодействия дезинформации уже подсчитали, что в текущем году украинцы могут столкнуться с ощутимым дефицитом овощей. Из-за оккупации территорий и активных военных действий страна недополучит около 35% урожая овощей борщевого набора (капусты, свеклы, моркови и картофеля), 45% – огурцов, 46% – репчатого лука, 58% – сладкого перца, 70% урожая помидоров и баклажанов.