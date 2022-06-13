И за границу выезжать не нужно: украинцам платят по 20 тыс. грн. без высшего образования и опыта

На украинском рынке труда из-за войны и экономического кризиса резко повысился спрос на рабочие специальности. Только в июне количество таких вакансий увеличилось почти на 20%. Большинство работодателей не требует от кандидатов ни образования, ни опыта работы. При этом платить за такой труд готовы даже по 20 тысяч гривен в месяц.





Какую работу предлагают

В Украине доля рабочих профессий на рынке труда составляет лишь 8%. Тем не менее, такие вакансии входят в пятерку наиболее востребованных. «Рабочие руки» сейчас нужны повсюду, особенно в Днепропетровской, Донецкой и Львовской областях. Именно в этих регионах работодатели чаще всего размещают вакансии для рабочих, специализирующихся на разных видах физического труда.

Среди самых популярных рабочих профессий в Украине:

монтажник – ищет около 14% работодателей;

грузчик – 13% вакансий;

упаковщик товара – 10%;

наладчик – 9%;

электрик – 8%;

кабельщик – 8%.

Средняя заработная плата таких работников составляет 13,7 тыс. грн. Причем 47% работодателей не предъявляют к кандидату практически никаких требований. То есть устроиться на работу можно без образования и даже без стажа.

Еще 47-48% нанимателей ищет сотрудников с опытом работы до 3 лет, а 4% – даже до 6 лет. Хотя и оплата за их труд значительно выше, чем у работников с 0-ым опытом.

Сколько можно заработать

Самую большую заработную плату среди представителей рабочих профессий получают механики и слесари. Их месячный доход составляет 20,8 тыс. грн. Меньше всего зарабатывают комплектовщики – не более 10 тыс. грн в месяц.

В целом же минимальный оклад рабочих, который предлагают на украинских кадровых порталах, составляет 8,9 тыс. грн. Причем, таких вакансий большинство – около 44% от общего количества. Еще 25% работодателей готовы платить за разные виды физического труда 13,4 тыс. грн в месяц. Около 16% предложений – со средним окладом 17,8 тыс. грн. Остальные 15% могут предложить солидную зарплату в сумме более 20 тыс. грн.

По мнению кадровых экспертов, потенциал рабочих специальностей на украинском рынке труда огромен. Ведь многие отечественные компании, которые из-за войны временно прекратили свою деятельность, сейчас восстанавливают рабочие мощности. Поэтому ценность «рабочих рук» в гривневом эквиваленте также вскоре вырастет.