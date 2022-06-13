И за границу выезжать не нужно: украинцам платят по 20 тыс. грн. без высшего образования и опыта
Рабочие специальности приобретают все большую популярность в Украине.
На украинском рынке труда из-за войны и экономического кризиса резко повысился спрос на рабочие специальности. Только в июне количество таких вакансий увеличилось почти на 20%. Большинство работодателей не требует от кандидатов ни образования, ни опыта работы. При этом платить за такой труд готовы даже по 20 тысяч гривен в месяц.
Какую работу предлагают
В Украине доля рабочих профессий на рынке труда составляет лишь 8%. Тем не менее, такие вакансии входят в пятерку наиболее востребованных. «Рабочие руки» сейчас нужны повсюду, особенно в Днепропетровской, Донецкой и Львовской областях. Именно в этих регионах работодатели чаще всего размещают вакансии для рабочих, специализирующихся на разных видах физического труда.
Среди самых популярных рабочих профессий в Украине:
- монтажник – ищет около 14% работодателей;
- грузчик – 13% вакансий;
- упаковщик товара – 10%;
- наладчик – 9%;
- электрик – 8%;
- кабельщик – 8%.
Средняя заработная плата таких работников составляет 13,7 тыс. грн. Причем 47% работодателей не предъявляют к кандидату практически никаких требований. То есть устроиться на работу можно без образования и даже без стажа.
Еще 47-48% нанимателей ищет сотрудников с опытом работы до 3 лет, а 4% – даже до 6 лет. Хотя и оплата за их труд значительно выше, чем у работников с 0-ым опытом.
Сколько можно заработать
Самую большую заработную плату среди представителей рабочих профессий получают механики и слесари. Их месячный доход составляет 20,8 тыс. грн. Меньше всего зарабатывают комплектовщики – не более 10 тыс. грн в месяц.
В целом же минимальный оклад рабочих, который предлагают на украинских кадровых порталах, составляет 8,9 тыс. грн. Причем, таких вакансий большинство – около 44% от общего количества. Еще 25% работодателей готовы платить за разные виды физического труда 13,4 тыс. грн в месяц. Около 16% предложений – со средним окладом 17,8 тыс. грн. Остальные 15% могут предложить солидную зарплату в сумме более 20 тыс. грн.
По мнению кадровых экспертов, потенциал рабочих специальностей на украинском рынке труда огромен. Ведь многие отечественные компании, которые из-за войны временно прекратили свою деятельность, сейчас восстанавливают рабочие мощности. Поэтому ценность «рабочих рук» в гривневом эквиваленте также вскоре вырастет.