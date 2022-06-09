Куда движется доллар: эксперт рассказал, что будет с курсом до конца года

Радикальное решение Национального банка о повышении учетной ставки с 10% до 25% удивило многих участников рынка. Однако некоторые эксперты сделали собственные выводы из такого шага регулятора. В частности, главный аналитик компании Forex Club Андрей Шевчишин считает, что резким увеличением учетной ставки НБУ намекает на будущий рост курса валют.





Сегодня курс доллара составляет около 36 грн. Если вместо приобретения валюты разместить эти средства на депозите или приобрести за них облигации с прибыльностью 25%, получим 45 грн. То есть фактически увеличение доходности вкладов готовит украинцев к неизбежному валютному скачку, ориентируя их на ослабление гривны до 45 грн/долл.

Путем поднятия учетной ставки регулятор по существу сравнил доходность от покупки валюты с инвестированием. Ведь вместо того, чтобы покупать доллары или евро, можно приобрести украинские ОВГЗ, которые принесут доход в 22-25%.

Еще одной альтернативой приобретению валюты является депозит. Такая форма инвестиции более привычна для украинцев, да и проценты в банках, из-за увеличения учетной ставки, вскоре подскочат до 20%. Не говоря уже о том, что вклады украинцев до конца войны гарантируются государством в полном размере.

В целом же Андрей Шевчишин видит в действиях Национального банка подтверждение своей теории о повышении курса. Ранее эксперт уже обнародовал такой прогноз, обещая украинцам, что до конца года доллар остановится на ставке 45 грн/долл. И, похоже, он не ошибся.

По словам финансового аналитика, более оптимистичная картина на валютном рынке возможна только в случае крупных финансовых вливаний в экономику Украины. К примеру, получение средств, находящихся на замороженных счетах россии в США и Европе. Однако международные партнеры Украины с этим пока не торопятся. Так что повышения курса валют до 45 грн за доллар похоже не избежать.