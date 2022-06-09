В Украине снова подорожают смартфоны и бытовая техника

Развязанная россией война повлекла за собой резкий скачок цен на технику в Украине. Подорожало все – от холодильников до смартфонов. И хотя тенденция роста стоимости электроники проявилась еще до 24 февраля, из-за глобального дефицита микросхем, боевые действия значительно усложнили ситуацию. В результате к концу марта стоимость техники у крупнейших отечественных ритейлеров взлетела на 40%.





Как отметила Марина Бучко, аналитик компании Pro-Consulting, цены на смартфоны в Украине с начала войны увеличились по крайней мере на 10%. При этом наиболее популярные бюджетные устройства, как например продукция бренда Xiaomi, подскочили в цене на 30-40%, а мобильные телефоны премиум-сегмента, в том числе смартфоны Apple, – примерно на 20%.

Ноутбуки также существенно прибавили в цене – по меньшей мере, плюс 10% к февральской стоимости. Тем вренемем бытовая техника подорожала не так сильно: ценники на стиральные машинки, мультиварки, кондиционеры и другие домашние приборы увеличились в среднем на 4%.

К такому впечатляющему ценовому скачку привело немало факторов. В частности, значительно усложнилась логистика, вырос наличный курс доллара. К тому же часть запасов отечественных ритейлеров была уничтожена врагом прямо на складах. Однако в апреле благодаря фиксации курса и налоговым льготам для импортеров украинским продавцам техники удалось наладить поставки. Да и цены понемногу начали снижаться, удаляясь от мартовского пика.

Но эксперты рынка утверждают – это еще не конец. Расслабляться украинцам рано, ведь в правительстве уже планируют возобновить уплату НДС и пошлины на импорт. 30 мая в Раде зарегистрировали законпроект №7418, предлагающий вернуть налоги на довоенный уровень.

Кроме того, Национальный банк вскоре может поднять фиксированный курс, по которому ритейлеры электроники как представители критического импорта закупают товар у поставщиков. Так что цены на наиболее популярные товары, в частности бытовую технику, смартфоны и ноутбуки с бюджетной полки, вскоре снова пойдут вверх.