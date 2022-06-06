1000 грн в день не выходя из дома: как украинцы зарабатывают во время войны
Легальная работа онлайн на любой вкус.
С начала войны в Украине закрылось немало компаний, а их работники остались практически без средств к существованию. На рынке труда, конечно, есть предложения, но выбор стационарной работы не так уж велик. Работа онлайн открывает гораздо более широкий круг возможностей. Вакансий хоть отбавляй, да и заработок вполне приличный. Какую работу можно делать не выходя из дома и сколько за это платят?
Фриланс
Фриланс – один из самых популярных видов дистанционной работы. Не нужно сидеть в офисе, а проекты к выполнению можно подыскивать в соответствии с собственными навыками и предпочтениями. Хотя такая работа требует определенной выдержки и самодисциплины. Ведь, по сути, вы – сам себе начальник.
В Украине есть несколько популярных бирж фриланса, помогающих клиентам и заказчикам находить друг друга. Работать можно как проектно так и на постоянной основе, ежедневно выполняя определенные задания. Но есть несколько самых популярных фриланс-профессий, которые позволяют зарабатывать более 1000 грн в день. В частности:
- переводчик;
- администратор интернет-магазина;
- SMM-менеджер;
- автор рекламных слоганов и текстов;
- репетитор и т.д.
Копирайтинг
Услуги копирайтеров сейчас пользуются большим спросом в сети. Почти у каждой компании есть свой сайт, который необходимо заполнять качественным контентом, чтобы повысить его рейтинг в поисковых системах.
Копирайтеров нанимают как на отдельные проекты, так и на постоянной основе. Их работу обычно оценивают по количеству написанных слов или знаков. Средняя ставка за 1000 знаков составляет 60 грн. Однако все зависит от опыта и профессионального уровня копирайтера.
Краудсорсинговые площадки
Это относительно новый способ заработка в сети, который только набирает популярность. Краудсорсинговые интернет-площадки, например Amazon Mechanical Turk, позволяют находить и выполнять задачи, с которыми не в состоянии справится компьютеры. Однако, чтобы работать на таких площадках, нужно хорошо знать английский язык. Зарабатывать здесь можно от 5 до 50 долларов за одно задание, в зависимости от сложности.
Платные опросы
Работа заключается в заполнении анкет различных компаний. Больше всего можно заработать, проходя опросы для компаний из-за границы. Но для этого нужно хорошо знать английский.
Заполнение одной анкеты обычно занимает от 10 мин до 1 часа. За каждый опрос установлена отдельная фиксированная оплата в несколько долларов, которые после заполнения можно сразу же получить на свою карту.
Продажа хенд-мейда
Товары, изготовленные собственноручно или так называемый хенд-мейд, сейчас на пике популярности. Так что если вы умеете что-то делать руками, например вышивать, рисовать картины или изготовлять украшения – искать работу уже не нужно. Ведь такие товары можно очень выгодно продать в интернете.
Удобнее всего торговать хенд-мейдом на западных сайтах, например популярной платформе Etsy. Она берет небольшую комиссию в 5% от стоимости проданного товара. Но если ваши изделия будут пользоваться популярностью, можно легко заработать более 1000 грн в день.