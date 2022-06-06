1000 грн в день не выходя из дома: как украинцы зарабатывают во время войны

С начала войны в Украине закрылось немало компаний, а их работники остались практически без средств к существованию. На рынке труда, конечно, есть предложения, но выбор стационарной работы не так уж велик. Работа онлайн открывает гораздо более широкий круг возможностей. Вакансий хоть отбавляй, да и заработок вполне приличный. Какую работу можно делать не выходя из дома и сколько за это платят?





Фриланс

Фриланс – один из самых популярных видов дистанционной работы. Не нужно сидеть в офисе, а проекты к выполнению можно подыскивать в соответствии с собственными навыками и предпочтениями. Хотя такая работа требует определенной выдержки и самодисциплины. Ведь, по сути, вы – сам себе начальник.

В Украине есть несколько популярных бирж фриланса, помогающих клиентам и заказчикам находить друг друга. Работать можно как проектно так и на постоянной основе, ежедневно выполняя определенные задания. Но есть несколько самых популярных фриланс-профессий, которые позволяют зарабатывать более 1000 грн в день. В частности:

переводчик;

администратор интернет-магазина;

SMM-менеджер;

автор рекламных слоганов и текстов;

репетитор и т.д.

Копирайтинг

Услуги копирайтеров сейчас пользуются большим спросом в сети. Почти у каждой компании есть свой сайт, который необходимо заполнять качественным контентом, чтобы повысить его рейтинг в поисковых системах.

Копирайтеров нанимают как на отдельные проекты, так и на постоянной основе. Их работу обычно оценивают по количеству написанных слов или знаков. Средняя ставка за 1000 знаков составляет 60 грн. Однако все зависит от опыта и профессионального уровня копирайтера.

Краудсорсинговые площадки

Это относительно новый способ заработка в сети, который только набирает популярность. Краудсорсинговые интернет-площадки, например Amazon Mechanical Turk, позволяют находить и выполнять задачи, с которыми не в состоянии справится компьютеры. Однако, чтобы работать на таких площадках, нужно хорошо знать английский язык. Зарабатывать здесь можно от 5 до 50 долларов за одно задание, в зависимости от сложности.

Платные опросы

Работа заключается в заполнении анкет различных компаний. Больше всего можно заработать, проходя опросы для компаний из-за границы. Но для этого нужно хорошо знать английский.

Заполнение одной анкеты обычно занимает от 10 мин до 1 часа. За каждый опрос установлена отдельная фиксированная оплата в несколько долларов, которые после заполнения можно сразу же получить на свою карту.

Продажа хенд-мейда

Товары, изготовленные собственноручно или так называемый хенд-мейд, сейчас на пике популярности. Так что если вы умеете что-то делать руками, например вышивать, рисовать картины или изготовлять украшения – искать работу уже не нужно. Ведь такие товары можно очень выгодно продать в интернете.

Удобнее всего торговать хенд-мейдом на западных сайтах, например популярной платформе Etsy. Она берет небольшую комиссию в 5% от стоимости проданного товара. Но если ваши изделия будут пользоваться популярностью, можно легко заработать более 1000 грн в день.