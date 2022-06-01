Масштабное контрнаступление ВСУ: астролог рассказала о ближайших событиях войны в Украине

В июне война в Украине продолжится, но расстановка сил изменится коренным образом. ВСУ перехватит инициативу, станет уверенно наступать и оттеснять врага к границам. Россия же будет утопать во внутренних конфликтах и начнет ослабевать на глазах.





Такой прогноз на первый месяц лета сделала известный астролог Надежда Боровая. Она отметила, что июнь для Вооруженных сил Украины будет очень удачным. События этого месяца сыграют очень важную роль в войне и напрямую повлияют на ее финал.

Астролог даже назвала вероятную дату, с которой начнется контрнаступление украинских войск. По ее мнению, уже в ближайшее воскресенье 5 июня Украина отправится прямо навстречу врагу и ударит «по всем фронтам». В этой операции будут задействованы мощные ресурсы, которых на тот момент в ВСУ будет немало.

Боровая уверена – наступление на российские войска будет очень успешным. Но что самое удивительное, враг внезапно начнет действовать себе во вред. Во властных кругах россии будут проходить деструктивные процессы, в частности «чистки» и ликвидация некоторых чиновников из военной элиты. В середине месяца, а именно 14 июня, начнутся акции протеста и народные бунты. Такой хаос в россии ослабит ее армию и приблизит победу Украины.

Другой украинский астролог Дмитрий Уранус также предсказал ВСУ успешное контрнаступление. Однако он считает, что выгонять врага с украинских земель наши воины начнут только в июле. Но, несмотря ни на что, оба эксперта убеждены – это наступление станет первым шагом к освобождению всей Украины от российских захватчиков.

Украинская армия одну за другой будет освобождать оккупированные области и до ноября выгонит врага с Донбасса. А потом придет черед освобождать украинский Крым. Правда, Крымский вопрос, по мнению астрологов, решится уже не военным, а дипломатическим путем.