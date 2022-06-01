В Украине собираются поднять налоги: властям придется принимать непопулярные решения

Огромная дыра в государственном бюджете изо дня в день только увеличивается. Чтобы стабилизировать ситуацию, властям придется значительно уменьшить бюджетные расходы и увеличить налоги. Только благодаря таким откровенно непопулярным решениям Украина сможет со временем сбросить с себя иго валютных ограничений и отпустить курс на свободу.





Как отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко, сейчас госбюджет недополучает значительную сумму средств. На сокращение объема доходов наибольшее влияние оказывают следующие факторы:

уменьшение налоговых поступлений;

большая доля долговых обязательств страны в иностранной валюте;

невозможность финансировать государственный бюджет рыночными поступлениями.

Шевченко подчеркнул, что непрерывно выпускать нацвалюту и перекрывать таким образом дефицит – не лучшее решение. Ведь у эмиссии есть отрицательное побочное действие: она негативно влияет на валютный рынок и обесценивает гривну.

По мнению главы регулятора, все эти проблемы не решатся сами собой. Они будут только углубляться и впоследствии правительству все равно придется прибегать к решительным мерам. Причем, этот момент наступит уже в ближайшем будущем. В частности, властям нужно будет поднимать налоги, а заодно и сокращать расходы государственного бюджета.

Прежде всего, Украина вернется к налогообложению товаров импорта. Возможно, даже будет внедрена дополнительная ставка для некритических категорий. Также одним из изменений станет назначение соответствующего вознаграждения для инвесторов, вкладывающих свои средства в приобретение гривневых украинских облигаций.

После этого можно будет в конце концов приступить к выводу крупнейших покупателей государственного сектора из валютного рынка. А дальше – начать постепенное возвращение к политике плавающего курса и отменить ограничения на операции в валюте.

Не последнюю роль в макрофинансовой стабилизации Украины сиграет и программа МВФ. Поскольку сейчас более 60% государственного бюджета финансируется именно внешними денежными вливаниями и грантами, а не доходами страны.