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Известный курс валют на выходные: 28-29 мая

27.05.2022
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Валютная ситуация в Украине постепенно стабилизируется. На выходные, 28 и 29 мая, Национальный банк Украины установил курс Евро на уровне 31 гривны и 31 копейки. Европейская валюта не меняется в цене уже четыре дня подряд.


Учитывая стабильность евро, другие европейские валюты тоже не подорожали по отношению к гривне. За польский злотый в выходные будут просить 6 гривен и 79 копеек. Стабильным остается румынский лей, его стоимость составит 6 гривен и 33 копейки.

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За доллар США 28 и 29 мая будут просить 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 28 и 29 мая 2022

Код буквенныйКоличество единиц валютыНазвание валютыОфициальный курс
AUD1Австралийский доллар20,7286
AZN1Азербайджанский манат17,2422
BYN1Белорусский рубль10,6335
BGN1Болгарский лев16,0125
KRW100Она2,3071
HKD1Гонконгский доллар3,7268
DKK1Датская крона4,2086
USD1Доллар США29,2549
EUR1Евро31,3159
EGP1Египетский фунт1,5742
JPY10Йена2,3029
PLN1Злотый6,7973
INR10Индийская рупия3,7694
CAD1Канадский доллар22,8233
HRK1Куно4,1556
MXN1Мексиканское песо1,4775
MDL1Молдавский лей1,531
ILS1Новый израильский шекель8,7146
NZD1Новозеландский доллар18,9279
NOK1Норвежская крона3,0511
ZAR1Ренд1,8534
RUB10Российский рубль4,6099
RON1Румынский лей6,3365
IDR1000Рупия2,002
SGD1Сингапурский доллар21,2856
XDR1СДР (специальные права заимствования)39,4797
KZT100Теньге6,894
TRY1Турецкая лира1,7835
HUF100Форинт8,0205
GBP1Фунт стерлингов36,8407
CZK1Чешская крона1,2695
SEK1Шведская крона2,9567
CHF1Швейцарский франк30,4516
CNY1Юань Жэньминьби4,3455

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27.05.2022
1 хвилина на прочитання
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