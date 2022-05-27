Известный курс валют на выходные: 28-29 мая

Валютная ситуация в Украине постепенно стабилизируется. На выходные, 28 и 29 мая, Национальный банк Украины установил курс Евро на уровне 31 гривны и 31 копейки. Европейская валюта не меняется в цене уже четыре дня подряд.





Учитывая стабильность евро, другие европейские валюты тоже не подорожали по отношению к гривне. За польский злотый в выходные будут просить 6 гривен и 79 копеек. Стабильным остается румынский лей, его стоимость составит 6 гривен и 33 копейки.

За доллар США 28 и 29 мая будут просить 29 гривен и 25 копеек.