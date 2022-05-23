В Украине прыгнул Евро: курс валют на 24 мая

Официальный курс европейской валюты стремительно пошел вверх. На 24 мая Национальный банк Украины резко поднял курс Евро до 31 гривны и 17 копеек. По сравнению с понедельником валюта выросла на 26 копеек.





Следом за евро в гору пошли и другие европейские валюты. Польский злотый прибавил в цене до 6 гривен и 74 копеек, а румынский лей – до 6 гривен и 30 копеек.

Американский Доллар продолжает стоять на месте. Его курс составит 29 гривен и 25 копеек.