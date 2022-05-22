С украинских прилавков из-за войны могут исчезнуть популярные овощи

В 2022 году украинцам может не хватить целого ряда овощей. Речь идет о овощах, которые обычно поставлялись из южных областей, в том числе Херсона. В частности, эксперты аграрной отрасли прогнозируют жесткий дефицит сладкого перца. Этот продукт для украинцев станет труднодоступным и недешевым удовольствием.





Оккупированная рашистами Херсонщина – один из крупнейших аграрных хабов Украины. Более четверти урожая сладкого перца происходит именно оттуда. Причем большинство посевных площадей принадлежат частным аграриям.

Пока же кафиры не только блокируют сельскохозяйственные работы, но и отбирают уже выращенные овощи у местных фермеров. Поэтому неизвестно, смогут ли украинцы получить хоть какую часть привычного урожая теплолюбивых овощей с временно захваченной врагом территории.

По словам Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса, потеря посевных площадей сейчас только одна из проблем отрасли. Большинство украинских фермеров испытывают финансовые проблемы из-за потери рынков сбыта, удорожания удобрений и горючего. Так что большое количество овощных культур станет не только дефицитным, но и достаточно дорогим. В группе риска, кроме сладкого перца, окажутся помидоры, лук, баклажаны и капуста.

В качестве варианта решения проблемы эксперт предлагает увеличивать количество посевных площадей под дефицитные овощи в подконтрольных Украине областях. Другим путём к выходу из сложного положения является рост объема импорта овощей, например из Турции. В прошлом году из этой страны уже было завезено более 19 тыс. тонн разных видов теплолюбивых овощей.

Напомним, что на фоне военных действий инфляция в Украине достигла показателя в 16,4%. Поэтому в стране подорожали почти все товары и услуги. Но больше всего цены выросли на продукты питания, в частности овощи и хлеб. С начала года их стоимость подскочила более чем на 22%.