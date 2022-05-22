Выплатят сразу за несколько месяцев: пенсионерам поднимут пенсии

Украинских пенсионеров, которые продолжили работу после выхода на заслуженный отдых, порадовали новостью о повышении выплат. На самом деле, пенсии этой категории граждан увеличили еще в апреле. Но в связи с улаживанием некоторых формальностей работающие пенсионеры впервые получат повышенную выплату только в июле.





Повышение пенсий будет происходить следующим образом:

выплаты перечислят украинцам, которые после ухода на заслуженный отдых уже успели проработать 2 года;

повысят пенсию работающим пенсионерам, которым ее последний раз перечисляли более 2 лет назад;

перечислят пенсии по заработной плате гражданам, у которых она на данні момент больше той, с которой они выходили на пенсию;

новые пенсии украинцы станут получать с июля.

Под перерасчет пенсий подпадают все украинские пенсионеры, продолжающие работать. На сегодняшний день таких пенсионеров в стране насчитывается около 3 миллионов.

Решение о повышении выплат работающим пенсионерам было опубликовано еще в апреле текущего года. Но сразу же поднять пенсии не удалось, поскольку на тот момент еще не было всей информации по уплаченным налогам. Таким образом, в Пенсионном фонде просто не было данных о том, кто сколько работал и какую заработную плату получал.

Однако уже с июля работающие пенсионеры получат новую повышенную пенсию, а вместе с ней недополученные средства за все месяцы с момента формального пересчета. То есть пенсионерам доплатят разницу между новой и старой пенсиями за апрель, май и июнь.

Напомним, что внутренне перемещенные пенсионеры, ранее получавшие пенсию по месту жительства, теперь могут забрать свои средства в любом отделении Ощадбанка. Для этого гражданам нужно предъявить свой паспорт, идентификационный номер и пенсионное удостоверение. Такая услуга была введена, чтобы пенсионеры, которые из-за войны покинули свои дома, смогли получить пенсию в любом уголке Украины.