Доллар установит новый рекорд уже в ближайшее время: названы курсы

Курс валют на межбанке в последние несколько дней просто безумствует. Доллар вырос до 37 грн/долл, а евро – до 39 грн/евро. Однако эксперты утверждают, что это только начало. Уже через несколько недель на табло обменников мы увидим рекордную цифру 40 грн/долл. Да что хуже всего – вслед за курсом взлетят все цены.





Пессимистический прогноз курса доллара и евро дал заместитель главы налогового комитета Совета Ярослав Железняк. Он пояснил, что такая ситуация связана, прежде всего, с блокировкой экспорта и, как следствие, значительным уменьшением объема таможенных пошлин.

Нехватку денег в бюджете вынужден покрывать Национальным банком путем эмиссии. Ведь это единственный способ сократить развитие между доходами государства и его расходами. Но эмиссия это, по сути, просто печать большего количества купюр, неизменно влекущая рост инфляции.

Нардеп также отметил, что на сегодняшний день в некоторых областях Украины до сих пор не рассчитались с бюджетниками. Денег просто нет, так что НБУ придется снова допечатывать купюры, существенно обесценивая нацвалюту.

В результате такой сложной ситуации на финансовом рынке рост курса доллара до 40 грн/долл – вопрос нескольких недель. А уже по доллару пойдут вверх цены на продукты питания, товары первой необходимости и, конечно, горючее.

«Нам всем придется платить больше. Вот почему инфляцию и называют налогом на бедность», – подытожил Железняк.

Напомним, что на сегодняшний день доллар в обменниках можно приобрести в среднем с 36,7 грн/долл, а евро – за 37,8 грн/евро. В официальных финучреждениях курс валют значительно ниже: доллар стоит 32,18 грн/долл, а евро – 33,81 грн/евро. Но поскольку НБУ позволяет банкам продавать только столько валюты, сколько ими было приобретено, украинцам все равно приходится идти за долларами и евро в «дорогие» обменники.