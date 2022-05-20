Конец мая некоторые знаки зодиака встретят в слезах

Новая Луна (новолуние), которая ждет нас уже 30 мая, станет черным днем для нескольких знаков зодиака. Овенам, Стрельцам, Водолеям и Рыбам в этот день катастрофически не удастся. Неприятности будут преследовать их с утра до вечера, словно испытывая на крепость. А кого-то этот роковой день даже доведет до слез.





Овен

Овны по иронии судьбы именно на 30 мая запланируют немало важных дел. Но ни одну из них не удастся выполнить. На работе все пойдет кувырком, из-за чего представитель знака получит замечание от начальника. Даже дома в этот день покоя Овен не найдет. Возможны недоразумения со второй половинкой, которые могут перерасти в серьезную ссору. Овенам советуют не раздуть пламя и стараться не отвечать агрессией на агрессию. Это поможет спасти отношения от разрушительной энергетики нового месяца.

Стрелец

Уроженцам знака весь день будет казаться, что все вокруг над ними издеваются и пытаются разгневать. Нервы будут на грани, а планы начнут рушиться на глазах. Некоторым Стрельцам даже придется в новолуние почувствовать боль разочарования. Но не стоит в этот день придавать эмоциям большое значение. Ведь уже 31 мая Стрельцы охладятся и смогут взглянуть на мир совсем другими глазами.

Водолей

Водолеям 30 мая следует быть осторожнее с деньгами. Есть риск потерять очень значительную сумму вследствие наспех принятого решения. На работе может возникнуть серьезный конфликт. Но если Водолей доверится своей врожденной интуиции, то сможет выйти из этого конфликта почти без потерь.

Рыбы

У рыб 30 мая обострится хроническая болезнь, о которой они уже и думать забыли. Да и вообще день будет довольно депрессивным и психологически сложным. С работы представители знака вернутся как выжатый лимон. А дома еще и услышат упреки о нехватке денег. Главный совет для Рыб в новолуние – не зацикливаться на негативе и с надеждой смотреть в завтрашний день.