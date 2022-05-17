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В Украине рекордно взлетел Евро: курс валют на 18 мая

17.05.2022
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обмін валют

В Украине резко взлетел Евро. На среду, 18 мая, Национальный банк Украины поднял курс европейской валюты на 37 копеек до уровня 30 гривен и 82 копеек. Это рекордное удорожание за последнюю неделю.


В верх пошли и другие европейские валюты. Польский Злотый подорожает 18 мая до 6 гривен на 63 копейки, то есть на 11 копеек по сравнению с предыдущим днем. Румынская лея тоже вырастет в цене, ее курс будет на уровне 6 гривен и 23 копейки.

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Американский Доллар продолжает стоять на месте. Его курс в среду составит 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 18 мая 2022

Код буквенныйКоличество единиц валютыНазвание валютыОфициальный курс
AUD1Австралийский доллар20,5764
AZN1Азербайджанский манат17,2341
BYN1Белорусский рубль10,6335
BGN1Болгарский лев15,7717
KRW100Она2,2955
HKD1Гонконгский доллар3,7269
DKK1Датская крона4,1447
USD1Доллар США29,2549
EUR1Евро30,842
EGP1Египетский фунт1,602
JPY10Йена2,2625
PLN1Злотый6,6396
INR10Индийская рупия3,7768
CAD1Канадский доллар22,8171
HRK1Куно4,0996
MXN1Мексиканское песо1,4651
MDL1Молдавский лей1,5383
ILS1Новый израильский шекель8,7128
NZD1Новозеландский доллар18,6354
NOK1Норвежская крона3,0318
ZAR1Ренд1,8285
RUB10Российский рубль4,4918
RON1Румынский лей6,2336
IDR1000Рупия1,9973
SGD1Сингапурский доллар21,1425
XDR1СДР (специальные права заимствования)39,2262
KZT100Теньге6,7383
TRY1Турецкая лира1,8619
HUF100Форинт7,9849
GBP1Фунт стерлингов36,5262
CZK1Чешская крона1,2485
SEK1Шведская крона2,959
CHF1Швейцарский франк29,4834
CNY1Юань Жэньминьби4,3504

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17.05.2022
1 хвилина на прочитання
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