В Украине рекордно взлетел Евро: курс валют на 18 мая

В Украине резко взлетел Евро. На среду, 18 мая, Национальный банк Украины поднял курс европейской валюты на 37 копеек до уровня 30 гривен и 82 копеек. Это рекордное удорожание за последнюю неделю.





В верх пошли и другие европейские валюты. Польский Злотый подорожает 18 мая до 6 гривен на 63 копейки, то есть на 11 копеек по сравнению с предыдущим днем. Румынская лея тоже вырастет в цене, ее курс будет на уровне 6 гривен и 23 копейки.

Американский Доллар продолжает стоять на месте. Его курс в среду составит 29 гривен и 25 копеек.