Новини

Евро падает, а Злотый растет: курс валют на 12 мая

11.05.2022
1 хвилина на прочитання

Курс Евро продолжает плавать по Украине. После вчерашнего роста европейская валюта 12 мая несколько потеряет в цене. На четверг Национальный банк Украины установил его стоимость на уровне 30 гривен и 85 копеек. По сравнению со средой Евро просело на 2 копейки.


А вот польский Злотый продолжает расти. 12 мая он подорожает на 2 копейки и будет стоить 6 гривен и 62 копейки. Румынский лей наоборот потерял в цене 1 копейку и будет стоить 6 гривен и 23 копейки.

Новини по темі

Американский доллар продолжает фиксироваться на цене 29 гривен и 25 копеек. Его цена остается с такой с начала войны.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным на 12 мая 2022

Код буквенныйКоличество единиц валютыНазвание валютыОфициальный курс
AUD1Австралийский доллар20,5208
AZN1Азербайджанский манат17,2585
BYN1Белорусский рубль10,6335
BGN1Болгарский лев15,7768
KRW100Она2,2939
HKD1Гонконгский доллар3,7268
DKK1Датская крона4,1482
USD1Доллар США29,2549
EUR1Евро30,8537
EGP1Египетский фунт1,5915
JPY10Йена2,2541
PLN1Злотый6,6231
INR10Индийская рупия3,7857
CAD1Канадский доллар22,5706
HRK1Куно4,0937
MXN1Мексиканское песо1,4439
MDL1Молдавский лей1,5539
ILS1Новый израильский шекель8,5443
NZD1Новозеландский доллар18,5549
NOK1Норвежская крона3,0311
ZAR1Ренд1,8241
RUB10Российский рубль4,2775
RON1Румынский лей6,2365
IDR1000Рупия2,0097
SGD1Сингапурский доллар21,112
XDR1СДР (специальные права заимствования)39,1926
KZT100Теньге6,6371
TRY1Турецкая лира1,9072
HUF100Форинт8,1288
GBP1Фунт стерлингов36,1474
CZK1Чешская крона1,2167
SEK1Шведская крона2,9282
CHF1Швейцарский франк29,5549
CNY1Юань Жэньминьби4,3548

 

Читати GSMinfo в Google News
Читати GSMinfo в Telegram
Читати GSMinfo на Facebook

﻿
11.05.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button