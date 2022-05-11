Евро падает, а Злотый растет: курс валют на 12 мая

Курс Евро продолжает плавать по Украине. После вчерашнего роста европейская валюта 12 мая несколько потеряет в цене. На четверг Национальный банк Украины установил его стоимость на уровне 30 гривен и 85 копеек. По сравнению со средой Евро просело на 2 копейки.





А вот польский Злотый продолжает расти. 12 мая он подорожает на 2 копейки и будет стоить 6 гривен и 62 копейки. Румынский лей наоборот потерял в цене 1 копейку и будет стоить 6 гривен и 23 копейки.

Американский доллар продолжает фиксироваться на цене 29 гривен и 25 копеек. Его цена остается с такой с начала войны.