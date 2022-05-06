В Украине официально подняли цены на бензин и дизель

Министерство экономики Украины в очередной раз увеличило среднюю стоимость горючего. Бензины подорожали на 1,6 грн, а дизель – и почти на 2 грн. Сколько теперь придется выложить за литр горючего на отечественных АЗС?





Стоимость бензинов с момента последней корректировки цен Министерством экономики 22 апреля выросла на 1,64 грн. То есть, теперь она составляет 31,19 грн/л. Что же касается ДТ, то оно подорожало на 1,97 грн и теперь стоит 35,63 грн/л. такие цены в ведомстве установили с учетом последних расчетов «Нафтогаза».

Если учесть, что максимальную наценку на горючее также недавно повысили почти на треть, становится понятно, что цены на АЗС вырастут не на шутку. В частности, ритейлерам разрешили устанавливать наценку на бензины А-92 и А-95 до 6,50 грн, а на дизтопливо – до 7 грн. Таким образом, розничная цена на бензин составит максимум 37,69 грн/л, а на ДТ – 42,63 грн/л.

Следует отметить, что цены на горючее могли бы вырасти еще больше, если бы не налоговые льготы. Согласно решению властей, принятому более месяца назад, акциз на горючее был отменен, а налог на добавленную стоимость с 20% снижен до 7%. Причем сейчас в парламенте как раз обсуждают законопроект, согласно которому налоговые льготы на горючее будут продлены.

В целом стоимость бензинов и дизеля в Украине постоянно растет из-за их дефицита. Сказались нанесенные россией ракетные удары по крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям страны, в особенноси по Кременчугскому НПЗ. Теперь большая часть горючего в Украину попадает через импорт, который пока не налажен в надлежащих объемах.

Но пока бензин и ДТ в Украине – дефицитный товар, существенно вырос спрос на сжиженный газ. В мае по оценкам некоторых АЗС им начали заправляться на 70-80% чаще, чем раньше.